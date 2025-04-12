Kuzey Makedonya Bakanı Mucunski, Türk Yatırımcıların Rolünü Vurguladı

Kuzey Makedonya'dan Türk Yatırımlarına Destek

Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Türk yatırımcıların ülkeleri için büyük bir potansiyel sunduğunu vurguladı. Bakan Mucunski, 'Ekonomi, ticaret, siyaset, eğitim ve kültür alanlarında büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Türk Yatırımlarının Katkıları

Bakan Mucunski, altyapı, bankacılık ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde Türk yatırımcıların, Kuzey Makedonya'daki iş ortamına olumlu katkılar sağladığını dile getirdi. Bu durum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlenmesine yol açıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türk yatırımlarının Kuzey Makedonya'daki etkisi, zengin tarih ve kültürel bağlarla birleşerek iki ülke arasında daha sağlam bir geleceğin temellerini atıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.