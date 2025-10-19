Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimler Başladı — 1 milyon 832 bin 415 seçmen sandıkta

Yayın Tarihi: 19.10.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 09:19
Balkan ülkesi Kuzey Makedonyada yerel seçimler için oy verme işlemi sabah saat 07.00'de başladı. Ülkedeki seçmenler, yeni belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Kayıtlı 1 milyon 832 bin 415 seçmen, 3 bin 480 seçim merkezinde kurulan sandıklarda yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

Seçime 309'u belediye başkanı adayı olmak üzere yaklaşık 10 bin 490 aday katılıyor. Bugün yapılan ilk turda hiçbir adayın oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamadığı belediyelerde ikinci tur 2 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Yerel seçimler dört yılda bir yapılıyor; bu seçimlerde 81 belediye başkanı ile belediye meclis üyeleri belirlenecek. Bu yıl düzenlenen yerel seçimler, daha önceki yıllarda olduğu gibi düzenli aralıklarla yapılıyor; önceki tarihler 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ve 2021 olarak kayda geçmişti.

Gözlemci heyetleri de seçim sürecini takip ediyor. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki kişi olmak üzere 644'ü yabancı ve 807'si yerel toplam 1451 gözlemci akredite edildi.

Ayrıca ülkede dün, yaşlı seçmenler ile cezaevleri ve huzurevinde kalan vatandaşlar için sandık kurularak oy kullanılmasına imkan sağlanmıştı.

