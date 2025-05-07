Kuzey Makedonya, Hırvatistan'ın AB Destekini Vurguladı

Kuzey Makedonya, Hırvatistan'ın Desteğiyle AB Yolunda İlerliyor

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde Hırvatistan'ın verdiği desteği son derece önemli bulduklarını ifade etti. Davkova, resmi bir ziyaret kapsamında başkent Üsküp'te bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'i devlet töreniyle karşıladı.

Geleneksel İlişkiler ve İşbirliği Vurgusu

İkili görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Davkova, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan arasında köklü dostluk ilişkilerinin bulunduğunu ve bu ilişkilerin gelişimini sürdürmenin önemine dikkat çekti. Hırvatistan'ın ülkesine, AB üyelik sürecinde verdiği desteğin kritik olduğunu vurgulayan Davkova, özellikle 2020 yılında Hırvatistan’ın AB dönem başkanlığı sırasında atılan adımları hatırlattı.

Davkova, "Hırvatistan, AB üyesi olmasına karşın bölgesel ihtiyaçlar konusunda duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. Milanovic de konuşmasında, AB'nin coğrafi, kültürel ve tarihi bir parçası olduğumuzu belirtti" şeklinde konuştu.

Milanovic'ten Kılıçdaroğlu Açıklaması

Hırvat Cumhurbaşkanı Milanovic ise, "Komşularınızdan ve uluslararası diplomasiden birçok tavsiye alıyorsunuz, ancak bu tavsiyelerin hiçbiri sizin için nasıl bir değer taşır bilemezsiniz. Önemli olan, sizin için neyin değerli olduğuna kendinizin karar vermesidir. AB üyeliği ile ilgili herhangi bir baskının kurbanı olmamanız gerekir," açıklamalarında bulundu.

Milanovic, Kuzey Makedonya'nın NATO üyesi olarak güvenli bir konumda olduğunu belirterek iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin önemine yeniden vurgu yaptı. Ayrıca, Hırvatistan, Arnavutluk ve Kosova arasında Mart ayında imzalanan Askeri İttifak Üçlü Bildirgesi'ne atıfta bulunarak, komşu ülkelere bu konuyla ilgili güvence vermek istediğini kaydetti.

Kuzey Makedonya'nın AB üyeliği için 2004'te başvurduğu ve 2005'te Hırvatistan'dan sonra aday ülke statüsü kazandığı biliniyor. AB ile katılım müzakereleri 2020 yılında başlamış ve aynı yıl içerisinde Kuzey Makedonya NATO'ya da üye olmuştur.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova (sağda), resmi ziyaret için başkent Üsküp'te bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'i (solda) devlet töreniyle karşıladı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova (sağda), resmi ziyaret için başkent Üsküp'te bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'i (solda) devlet töreniyle karşıladı.