Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosluğu Yenilendi

Taksim Gümüşsuyu'nda ferah ve hızlı hizmet

Balkan ülkelerinden, Türkiye’nin en fazla irtibatta bulunduğu Kuzey Makedonyanın İstanbul Başkonsolosluğu yenilendi. Taksim Gümüşsuyu'ndaki başkonsolosluk binası, yeni yüzüyle daha ferah bir ortama kavuştu ve hizmetlerin daha hızlı sunulmasına imkân tanıyacak şekilde düzenlendi.

Renovasyon, İstanbul’da faaliyet gösteren Üsküplü işadamı Naser Alim'in maddi desteği ile gerçekleştirildi. Yenileme çalışmalarının ardından Makedonya’dan ziyarete gelen Dış İşleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski de dekorasyon yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabında dile getirdi.

"İstanbul’a gerçekleştirdiğim çalışma ziyareti kapsamında, önemli bir iş hacmine ve vatandaşlarımıza konsolosluk hizmetlerinin sunulmasında yoğun bir faaliyete sahip olan en aktif diplomatik temsilciliklerimizden olan İstanbul Başkonsolosluğumuzu ziyaret ettim. Mekânın tamamen yenilenmesi gerçekleştirilmiş olup, bunun vatandaşlarımız için daha kaliteli, daha verimli ve rahat erişilebilir hizmetlerin sunulmasına katkı sağlayacağından eminim. Ayrıca, Makedonya-Türkiye ekonomik ve ticari iş birliğinde aktif olarak yer alan iş adamlarıyla bir görüşme gerçekleştirdim. Bu vesileyle, özellikle ekonomik alanda olmak üzere Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi, bizi memnun ediyor."

BAKAN MUCUNSKİ, BAŞKONSOLOSLUK ÇALIŞANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ