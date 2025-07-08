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Kuzey Makedonya-Kosova Sınırındaki Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Kuzey Makedonya-Kosova sınırındaki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor, yangın söndürme çalışmalarında 70 ton su kullanıldı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 13:14
Kuzey Makedonya-Kosova Sınırındaki Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Kuzey Makedonya-Kosova Sınırında Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Kuzey Makedonya ile Kosova sınırındaki Blace köyü ile Çuçer Sandevo arasındaki ormanlık alanda 6 Temmuz'da çıkan yangın hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın söndürme çalışmaları, Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi (CUK) tarafından yönetiliyor.

CUK tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00 itibarıyla Kuzey Makedonya genelinde toplam 32 açık alan yangını olduğu belirtildi. Bu yangınlardan 7'sinin aktif, 1'inin lokalize edildiği, 1'inin kontrol altına alındığı ve 23'ünün söndürüldüğü kaydedildi.

Kontrol altına alınmaya çalışılan yangınlardan biri de Çuçer Sandevo Belediyesi sınırları içinde karışık orman ve alçak bitki örtüsüne zarar veren yangın. İtfaiye ekipleri, bu alandaki yangını etkisiz hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Hava Gücü Yangınla Mücadelede Aktif Rol Oynuyor

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarında Polis Helikopter Birimi'ne ait Bell 412 ve Agusta Bell 212 tipi 2 helikopterin görev aldığı duyuruldu. Burada yapılan yangın söndürme çalışmalarında 70 ton'dan fazla su kullanıldığı ifade edildi.

Sınır Kapısı Geçici Olarak Kapatıldı

Blace-Elez Han, Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki en büyük sınır kapısı, yangın nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Tehlikenin ortadan kalkmasının ardında kapı yeniden trafiğe açıldı.

Bunun yanı sıra, Kuzey Makedonya Hükümeti, 1 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girişin yasaklandığını ve bu kurallara uymayanlara 1500 ila 2000 avro arasında para cezası uygulanacağını duyurdu.

Kuzey Makedonya ile Kosova sınırına yakın Blace köyü ile Çuçer Sandevo arasındaki ormanlık alanda...

Kuzey Makedonya ile Kosova sınırına yakın Blace köyü ile Çuçer Sandevo arasındaki ormanlık alanda 6 Temmuz'da çıkan ve devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kuzey Makedonya ile Kosova sınırına yakın Blace köyü ile Çuçer Sandevo arasındaki ormanlık alanda...

Kuzey Makedonya ile Kosova sınırına yakın Blace köyü ile Çuçer Sandevo arasındaki ormanlık alanda 6 Temmuz'da çıkan ve devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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