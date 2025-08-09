DOLAR
Kuzey Makedonya Yerel Seçim Tarihini Belirledi

Kuzey Makedonya'da yerel seçimler 19 Ekim'de yapılacak. Meclis Başkanı Gashi, detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 16:14
Kuzey Makedonya, yerel seçim tarihini belirleyerek dikkatleri üzerine çekti. Meclis Başkanı Afrim Gashi, 19 Ekim'in yerel seçim günü olarak ilan edildiğini duyurdu.

Seçimlerin ilk turunda belediye başkanlığı için hangi belediyelerde sonuç alınamazsa, bu belediyelerde ikinci tur seçimleri 2 Kasım'da gerçekleştirilecek. Gashi, seçim sürecinin 20 gün öncesinde başlayacağını ve bu dönemde Meclis’in olağan idari işleyişinin devam edeceğini, ancak Genel Kurul toplantılarının yapılmayacağını da belirtti.

Kuzey Makedonya'da, her 4 yılda bir yapılan yerel seçimlerde seçmenler, toplam 81 belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçecek. Ülkedeki en son yerel seçimler ise 17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

