DOLAR
41,25 -0,2%
EURO
48,49 -0,77%
ALTIN
4.758,7 -1,45%
BITCOIN
4.559.388,58 -0,16%

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çarpışma: Tuzla'da Kamyon Sürücüsü Yaralandı

Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı; itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 18:06
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çarpışma: Tuzla'da Kamyon Sürücüsü Yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çarpışma: Tuzla'da Kamyon Sürücüsü Yaralandı

Tuzla Tepeören mevkiinde Ankara istikametinde meydana gelen kazada sürücü hastaneye sevk edildi

Tuzla'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden bir tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, otoyolun Tuzla Tepeören mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 32 K 4985 plakalı kamyon, 33 AJN 930 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyolda güvenlik önlemleri alındı.

İtfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aksayan trafik akışı, araçların otoyoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sindh'te Sel Tehdidi: Yaklaşık 110 Bin Kişi Tahliye Edildi
2
Bakan Güler Konya'da Uyardı: PKK ve Uzantıları Silahlarını Koşulsuz Teslim Etmeli
3
Selanik'te Eski Savunma Bakanları: Avrupa Güvenliği İçin İşbirliği Şart
4
DSÖ: Gazze halkının aç bırakılması İsrail'i daha güvenli kılmaz
5
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çarpışma: Tuzla'da Kamyon Sürücüsü Yaralandı
6
Mısır: Filistin davasının tasfiyesine ortak olmayacağız — Refah Kapısı ve yerinden edilmeler

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire