Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çarpışma: Tuzla'da Kamyon Sürücüsü Yaralandı
Tuzla Tepeören mevkiinde Ankara istikametinde meydana gelen kazada sürücü hastaneye sevk edildi
Tuzla'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden bir tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, otoyolun Tuzla Tepeören mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 32 K 4985 plakalı kamyon, 33 AJN 930 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyolda güvenlik önlemleri alındı.
İtfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aksayan trafik akışı, araçların otoyoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.