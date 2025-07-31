Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, 3 Çocuk Yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen bir trafik kazasında Y.A. isimli anne hayatını kaybetti. Kazada sürücü Mikail A. ve birlikte olduğu 3 çocuk ağır yaralandı.

Kaza anı ve gerçekleşen olaylar

Olay, otoyolun Sevindikli yol ayrımında meydana geldi. Mikail A. tarafından kullanıldığı belirtilen yabancı plakalı otomobil, önce bariyerlere ardından yönlendirme levhası direğine çarparak takla attı. Çevredekilerin acil durum ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Kazanın detaylarına göre, sürücünün eşi olan Y.A., olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Mikail A. ve üç çocuğu, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tanıkların ifadeleri

Kazanın olduğu yerde yardım için duran başka bir otomobilin sürücüsü Mehmet Eleftoz, kazayı şu şekilde aktardı: "Araba zigzag çiziyordu. Bizi solladı, bayağı bir süratli geliyordu. Geldiği gibi direğe çarptı. Ben durdum, kurtarmaya çalıştık. Üç kişi çıkarttık, babaları kendi çıktı zaten. Yozgat'tan geliyormuş, Avrupa'ya gidiyormuş. Kader işte, uykusuzluk."

Bu trajik kaza, sürücüler için bir kez daha dikkat edilmesi gereken güvenli sürüş kurallarının önemini gözler önüne serdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.