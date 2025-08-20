Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otobüs Kazası: 5 Yaralının Tedavisi Sürüyor

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkisinde meydana gelen kazada yaralananlardan 21 kişi taburcu edilirken, 5 yaralının tedavisi sürüyor. Kaza, Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu yaşandı.

Olayın Ayrıntıları

Kaza, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Otobüsün bariyere çarpması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, toplam 26 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 21'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 5 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve Gelişmeler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otobüs şoförü Hidayet İstanbullu dün tutuklanmıştı. Kaza ve soruşturmayla ilgili işlemler devam ediyor.

Kazayla ilgili sağlık kuruluşlarındaki tedavi süreci ve soruşturmaya ilişkin gelişmeler kamuoyuna aktarılmaya devam edecek.