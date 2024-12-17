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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Trafik Kazası Davasında Gelişmeler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen zincirleme kaza nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği davada yargı süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:48
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Trafik Kazası Davasında Gelişmeler

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Trajik Kaza: Davada Yargılama Sürüyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin yargılama, devam ediyor.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Duruşma

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, müştekiler ve sanık S.S. ile taraf avukatları katıldı. Celse arasında gelen belgeler, mahkeme tutanağına geçirildi. Müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılması ve tutuklanmaları talebinde bulunarak şikayetlerinin devam ettiğini belirttiler.

Sanıkların Talepleri

Sanık avukatları, olay yerinde keşif yapılması ve eksik hususların tamamlanması için yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep ettiler. Ancak Cumhuriyet savcısı, keşif ve yeni bilirkişi raporu talebinin reddini ve müşteki avukatlarının tutuklama taleplerinin dosyadaki eksiklikler giderildikten sonra değerlendirilmesini istedi.

Mahkeme Kararları ve Gelecek Duruşma

Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif ve tutuklama taleplerini reddetti. Rapor alınması için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kazanın Detayları ve Sonuçları

Kazanın yaşandığı gün, Giresun'daki bir cenaze töreninden dönenler de dahil olmak üzere 3'ü otobüs, biri tır olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı kaza sonucunda 10 kişi öldü ve 63 kişi yaralandı. Yaralılardan biri 17 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tır şoförü O.K., Adapazarı Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, bazıları sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Tutuklananlardan H.Ö, S.S. ve O.K., 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla yargılanıyorlar.

Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasında tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar için 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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