Sultangazi'de D Caddesi Zeminaltı Otopark ve Tesis Hizmete Açıldı

Sultangazi Belediyesi’nin bu yıl hizmete açtığı 50. Yıl Mahallesi D Caddesi Zeminaltı Otopark, Hizmet Tesisi, Park ve Aile Sağlığı Merkezi, mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacına yanıt verdi.

3 katlı yeraltı otopark, bölgedeki araç park yükünü önemli ölçüde hafifletirken, alana kazandırılan oyun grupları minik ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Yaşam alanı ve hizmet bir arada

İlçeyi önemli projelerle buluşturan Sultangazi Belediyesi, trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalar arasında yer alan 50. Yıl Mahallesi’nde inşa ettiği hizmet tesisini bu yılbaşında hizmete açtı. 50. Yıl Mahallesi D Caddesi Otopark, Yeşil Alan, Hizmet Tesisi ve ASM, bölgedeki önemli bir boşluğu doldurdu.

Vatandaşlar, 3 katlı yeraltı otoparkta araçlarını güvenle park ederken, sokak aralarındaki park yükü de azaldı. Yeşil alanlar ve oturma grupları, basketbol sahası ve çocuk oyun grupları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor; gençler spor yapmanın, çocuklar ise eğlencenin tadını çıkarıyor. Anne-babalar da bu düzenlemelerle rahat bir nefes alıyor.

Tesis bünyesindeki aile sağlık merkezi ve çok amaçlı salon ise ilçe sakinlerine sağlık ve kültürel etkinlik hizmetleri sunuyor.

Belediyecilik çözüm demek

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Mahalle Tesislerimiz gerçekten bizim en önemli hizmetlerimizden birisi. Çünkü burada bir yaşam oluşturuyoruz, farklılık katıyoruz. 7’den 77’ye herkese hitap eden özellikleriyle vatandaşımızın tek bir çatı altında birçok ihtiyacını giderebilmesine imkan sağlıyoruz. Bu nokta trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu ve mahalle aralarında araç park sorununun yaşandığı bir noktaydı. Tesiste yer alan yaklaşık 300 araçlık kapasiteli otoparkımızla bölgemizin önemli bir sorunumuzu daha çözüme kavuşturmuş olduk" dedi.

