Başkan Şadi Özdemir’den Nilüfer’de karla mücadele ekiplerine teşekkür

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, zorlu kış koşullarında kentin ulaşımının aksamasaması için gece gündüz görev yapan karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Ziyaret, Alaaddinbey Ek Hizmet Binasında gerçekleşti ve Başkan Özdemir’e Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Şirin Arıbaş da eşlik etti.

Saha ziyareti ve ekiplerle buluşma

Başkan Özdemir saha personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları dinledi ve ekiplerin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Özellikle yoğun kar yağışı dönemlerinde gösterilen çabanın ilçenin hayatının olağan akışını sürdürmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Herkes uyurken siz yollardasınız

Çalışanların fedakârlığına değinen Özdemir, “İnsanlar sabah işlerine, okullarına giderken ya da geceleri evlerinde huzurla uyurken, sizler onların yollarını açmak için dışarıdasınız. Bu büyük bir fedakârlık.” ifadeleriyle ekiplere teşekkür etti. Başkan, ekiplerin ortaya koyduğu emek için Nilüfer halkı adına şükranlarını iletti ve yapılan hizmetlerin önemini bir kez daha vurguladı.

Önceliğimiz kamunun çıkarı ve Nilüferlinin hakkı

Belediyecilik anlayışlarının temelinde kamu yararı bulunduğunu belirten Özdemir, Nilüfer’in merkezinden kırsalına kadar her noktanın değerli olduğunu söyledi. Özdemir sözlerine şöyle devam etti: “Biz birlikte çalışan iyi bir takımız. Amacımız bu topluma hizmet etmek ve onları mutlu etmek. Bizim için esas olan 560 bin Nilüferlinin hakkıdır. Hedefimiz; memnun bir Nilüfer geliştirmek.”

Ziyaret sonunda Başkan Şadi Özdemir, çalışanların taleplerini ve önerilerini dinleyerek çözüm yolları üzerine personelle fikir alışverişinde bulundu. Ekiplerin ihtiyaçları ve saha deneyimleri üzerine istişareler yapıldı.

