Erdoğan'dan Aydın'a müjde: Çıldır Havalimanı ticari uçuşlara açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Aydın Şehir Hastanesi ile yatırımı tamamlanan 11 sağlık tesisinin toplu açılışını yaptı. Törende Aydınlılara sağlık, konut ve ulaşım alanında önemli açıklamalar yapıldı.

Aydın yatırımları ve şehir vurgusu

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada: "Aydın, Büyük Menderes bereketiyle, zeytini, inciri, çalışkanın insanıyla Türkiye’nin yüz akı şehirlerinden birisidir. Aydın’ın bizim gönlümüzde her zaman müstesna bir yeri vardır. Bizi bağrınıza bastınız, kucakladınız. Bugün bir kez daha Efeler şehri, merhum Adnan Menderes’in şehri olduğunuzu gösterdiniz. Ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizin güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içindeyiz. Aydın’a mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Aydın için seferber olmuş durumdayız. Devletimizin tüm kurumları tam bir işbirliği içinde Aydın’ı daha güzelleştirmenin, kalkındırmanın çabası içindeler. Toplam değeri 87,5 milyar TL’yi aşan yatırımları şehrimizin hizmetine sunuyoruz. 64 bin metrekare alana yayılan 4 Millet Bahçemizi hizmete açmıştık. Yapımı devam eden 4 Millet Bahçemizi de inşallah çok kısa sürede tamamlayacağız"

"Şehir hastanemiz, bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak"

Erdoğan, "Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın’ımıza layık bir eser oldu. İçinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı, bin 300 yatak kapasiteli hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyarlık yatırım değerine sahip Şehir Hastanemizde 2 adet açık ve kapalı otoparkımız bulunuyor. Toplam 250 yoğun bakımıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın’ımıza kazandırıyoruz. Burada şu müjdeyi de vermek istiyorum. Şehir hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Hem Aydın halkına birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak hem de ülkemize tıp alanında kadro yetiştirecek. Benim Aydınlı hemşerim birinci sınıf sağlık hizmetini başka şehre gitmeden kendi şehrinde alacak. Diğer sağlık yatırımlarımızın da şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hizmete sunduğumuz eğitim kurumları, hükümet konakları, gençlik kompleksleri gibi birçok yatırımımız Aydın’ımıza hayırlı olsun"

Konut projesi

Erdoğan, "Ev sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan konut projesinden de bilgi verdi: Projede ülke genelinde 500 bin konut inşa edilecek. Aydın merkezde 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 873 olmak üzere toplam 6 bin 973 konutun kurası çekildi. Erdoğan, "Konutlarımızın ilk teslimatlarını 2027 yılının Mart ayından itibaren yapmak niyetindeyiz. Rabbim bu konutların anahtarların hak sahibi kardeşlerime bizzat teslim etmeyi nasip eylesin" dedi.

"Çıldır Havalimanı ticari uçuşlara açacağız"

Uzun süredir beklenen haberi de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müjde daha vermek istiyorum. Aydın Çıldır Havalimanı’nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Ulaştırma Bakanı’ma gerekli talimatı verdim. Hayırlı uğurlu olsun. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız tüm eserlerin Aydın’ımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Toplu açılışın kapsamı

Tören kapsamında bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesinin yanı sıra Didim Devlet Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, Nazilli’de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Verem Savaş Dispanseri, 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Karacasu’da İlçe Entegre Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Kuşadası’nda İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Germencik’te İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi, Efeler’de Umurlu Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Söke’de Sazlı Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Karacasu’da Yenice 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olmak üzere 11 yeni sağlık tesisi hizmete açıldı.

