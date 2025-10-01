KVKK'dan VERBİS muafiyeti: Küçük ölçekli veri sorumluları için yeni kriterler

KVKK küçük ölçekli veri sorumlularını VERBİS kayıt-bildirim yükümlülüğünden muaf tuttu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan ve yıllık çalışan sayısı 10'dan az ile yıllık mali bilanço toplamı 10 milyon lira'dan az olan veri sorumlularını, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünden muaf tuttu.

Kurul kararı ve yayımlanma

KVKK'nın VERBİS'e ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kurumun açıklamasına göre, söz konusu istisna 4 Eylül 2025 tarih ve 2025/1572 sayılı karar ile yürürlüğe konuldu.

Gerekçe ve geçmiş uygulama

Açıklamada, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün bulunduğu, ancak Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca Kurulun objektif kriterlere göre istisna getirebileceği hatırlatıldı. Kurum, 2018'de alınan kararla çalışan sayısı 50'nin ve mali bilançosu 25 milyon lira'nın altında olan veri sorumlularının muaf tutulduğunu; daha sonra bu mali sınırın 100 milyon lira'ya çıkarıldığına dikkat çekti.

Küçük işletmeler gözetildi

Kurum, ülkenin ekonomik koşulları ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği uyarınca mikro işletme sınırında yer alan veri sorumlularının sınırlı personel ve mali kaynağa sahip olduklarını, hukuk ve bilgi işlem alanlarında yeterli istihdam imkanlarının bulunmadığını ve diğerlerine kıyasla sınırlı sayıda kişisel veri işlediklerini vurguladı. Bu çerçevede, söz konusu veri sorumluları açısından sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünde yıllık mali bilanço ve yıllık çalışan sayısı kriterlerinin esas alınarak değerlendirme yapılması gerektiği belirtildi.

Kimler muaf?

Kurulun kararıyla, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmakla birlikte yıllık çalışan sayısı 10'dan az ve yıllık mali bilanço toplamı 10 milyon liradan az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları da VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünden istisna tutuldu.

Kararın uygulama ve kapsamına ilişkin detayların KVKK tarafından yapılacak duyurular ve yayımlanan metinler aracılığıyla takip edilmesi öneriliyor.