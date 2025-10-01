KVKK'dan VERBİS muafiyeti: Küçük ölçekli veri sorumluları için yeni kriterler

KVKK, ana faaliyeti özel nitelikli veri işleme olan ve yıllık çalışan sayısı 10'dan, mali bilanço 10 milyon TL'den az veri sorumlularını VERBİS yükümlülüğünden muaf tuttu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:00
KVKK'dan VERBİS muafiyeti: Küçük ölçekli veri sorumluları için yeni kriterler

KVKK küçük ölçekli veri sorumlularını VERBİS kayıt-bildirim yükümlülüğünden muaf tuttu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan ve yıllık çalışan sayısı 10'dan az ile yıllık mali bilanço toplamı 10 milyon lira'dan az olan veri sorumlularını, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünden muaf tuttu.

Kurul kararı ve yayımlanma

KVKK'nın VERBİS'e ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kurumun açıklamasına göre, söz konusu istisna 4 Eylül 2025 tarih ve 2025/1572 sayılı karar ile yürürlüğe konuldu.

Gerekçe ve geçmiş uygulama

Açıklamada, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün bulunduğu, ancak Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca Kurulun objektif kriterlere göre istisna getirebileceği hatırlatıldı. Kurum, 2018'de alınan kararla çalışan sayısı 50'nin ve mali bilançosu 25 milyon lira'nın altında olan veri sorumlularının muaf tutulduğunu; daha sonra bu mali sınırın 100 milyon lira'ya çıkarıldığına dikkat çekti.

Küçük işletmeler gözetildi

Kurum, ülkenin ekonomik koşulları ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği uyarınca mikro işletme sınırında yer alan veri sorumlularının sınırlı personel ve mali kaynağa sahip olduklarını, hukuk ve bilgi işlem alanlarında yeterli istihdam imkanlarının bulunmadığını ve diğerlerine kıyasla sınırlı sayıda kişisel veri işlediklerini vurguladı. Bu çerçevede, söz konusu veri sorumluları açısından sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünde yıllık mali bilanço ve yıllık çalışan sayısı kriterlerinin esas alınarak değerlendirme yapılması gerektiği belirtildi.

Kimler muaf?

Kurulun kararıyla, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmakla birlikte yıllık çalışan sayısı 10'dan az ve yıllık mali bilanço toplamı 10 milyon liradan az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları da VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünden istisna tutuldu.

Kararın uygulama ve kapsamına ilişkin detayların KVKK tarafından yapılacak duyurular ve yayımlanan metinler aracılığıyla takip edilmesi öneriliyor.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Valiliği'nden İŞKUR ile 500 Kişilik TYP Alımı Başlıyor
2
Burdur Şeker Fabrikası'nda 7 İşçi Karbonmonoksit Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
3
Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
4
İzmir'de Planlı Su Kesintileri Ekim Ayında da Sürüyor
5
1990-2025 Türkiye Kuraklık Haritası: Alkazar'dan İnteraktif Platform
6
Astoria Grande 940 Yolcusuyla Amasra Limanı'na Demirledi
7
Antalya'da Dikenli İncir Üretimi Yaygınlaşıyor: Manavgat'tan Yurtiçi ve İhracat

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam