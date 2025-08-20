DOLAR
KVKK Uyardı: Alacaklı Vekillerinin Yakınların Telefonlarına Borç Bilgisi Paylaşımı Kanuna Aykırı Olabilir

KVKK, alacaklı vekillerinin borçlu yakınlarının telefon numaralarına erişip borç bilgisi paylaşmasının 6698 sayılı Kanun'a aykırı olabileceğini ve idari para cezası doğurabileceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:55
KVKK'dan alacaklı vekillerine uyarı: Borç bilgisi paylaşımı kanuna aykırı olabilir

Kurumun açıklaması

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), alacaklı vekillerinin borçlu kişilerin yakınlarına ait telefon numaralarına ulaşarak borç bilgilerini paylaşmasının kanuna aykırı olabileceği ve idari para cezası gerektirebileceği uyarısında bulundu.

Kuruma ulaşan şikayetlerde, alacaklı vekilleri tarafından borçlu kişilerin yakınlarının telefon numaralarına erişildiği ve kişinin ad, soyad ve borç bilgilerini içeren kişisel verilerin arama veya kısa mesajla yakınları ile paylaşıldığı bilgisi iletildi.

Hukuki dayanak ve temel ilkeler

Açıklamada, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin yalnızca kanunda öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde işlenebileceği vurgulandı. Kişisel verilerin hukuka uygun, belirli ve meşru amaçlarla, ölçülü şekilde ve gerekli süre kadar işlenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kanun'un, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin işlenemeyeceğini hükme bağladığı belirtilerek, bu şartların dışında veri işlenmesinin ihlal sayılabileceği kaydedildi.

Uygulamaya ilişkin uyarı

KVKK, borcun tahsiline yönelik işlemler sırasında alacaklı vekillerinin, borçluya veya ilgisi bulunmayan üçüncü kişilere ait kişisel verileri Kanuna uygun şekilde işlemesine dikkat edilmesinin önem arz ettiğini vurguladı. Kurum ayrıca kanuna aykırı uygulamalar halinde idari para cezası uygulanabileceğini bildirdi.

