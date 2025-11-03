Kyslytsya: “Savaş mevcut temas hattında ateşkesle durmalı”
MUHAMMET TARHAN - Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, TRT World Forum 2025'te AA muhabirine verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Temas hattı ve müzakerelerin çerçevesi
Kyslytsya, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı arasındaki pozisyonların örtüştüğünü belirterek şunları söyledi: “Bence Başkan (Donald) Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın pozisyonu aynı. Savaş mevcut temas hattında ateşkesle durmalı Kyslytsya ayrıca diğer toprak meselelerinin Ukrayna ile Kremlin liderliği arasında görüşülmesi gerektiğini vurguladı. Kyslytsya, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025 bünyesindeki görüşmelere atıfta bulunarak, Türkiye'nin savaş boyunca hem Ukrayna hem Rusya ile diyalog kanallarını açık tutan az sayıdaki ülkeden biri olduğunu söyledi. Türkiye-Ukrayna ilişkisinin köklü geçmişine dikkat çeken Kyslytsya, Türkiye'nin bölgedeki stratejik konumunu ve Karadeniz'e ilişkin hukuki tutumunu takdir ettiklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik çabalarına övgüde bulunan Kyslytsya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin barış sürecinde belirleyici olduğunu ifade etti ve Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy arasındaki temasların yapıcı ve sonuç odaklı geçtiğini söyledi. Kyslytsya, Türkiye'nin uluslararası alandaki yapıcı duruşunu ve “Gönüllüler Koalisyonu” girişimindeki aktif rolünü memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Türkiye aktif rol üstleniyor ve halihazırda bazı önemli önerilerde bulundu.” dedi. Kyslytsya, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğini vurgulayarak, “Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası toplumun savaşı sona erdirme ve ölümleri durdurma çabalarının temel aktörüdür.” ifadelerini kullandı. Trump'ın Ukraynalı sivillerin hedef alınmasının derhal durdurulması yönündeki ifadelerini hatırlattı. Trump ile Putin arasında planlanan görüşmenin iptalini değerlendirirken Kyslytsya, bunun Washington'ın Moskova'ya karşı sabrını yitirdiğinin bir göstergesi olduğunu ve ABD'nin müzakere süreçlerine daha ciddi yaklaştığını söyledi. ABD ile yürütülen savunma müzakerelerine değinen Kyslytsya, Tomahawk füzeleri ve Patriot hava savunma sistemi beklentilerinin gerçekçi olduğunu, görüşmelerin hükümetlerin yanı sıra silah sistemi üreticileriyle de sürdüğünü aktardı. Ukrayna'nın kendi silah üretimini artırdığına işaret eden Kyslytsya, sürecin beklenenden daha yavaş olsa da doğru yönde ilerlediğini belirtti. Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin zorlu ama yapıcı geçtiğini söyleyen Kyslytsya, bazı medya haberlerinin abartılı olduğunu ifade etti: “Görüşme zorluydu ama yapıcıydı ve günün sonunda verimli geçti.” Ayrıca Beyaz Saray'daki görüşmeyi takiben ABD yönetiminin açıkladığı yeni yaptırımların bu değerlendirmeyi desteklediğini söyledi. Kyslytsya, Ukrayna'nın barışa ulaşma yönündeki istek ve kararlılığının açık olduğunu belirterek şu yorumu yaptı: “Ukrayna hükümetinin Rus hükümetini memnun etmesi gerekmediğini düşünüyorum. Neticede, ciddi olmak ve müzakerelere ve barış sürecine katılmak Rus hükümetinin görevidir.” Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2025'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin rolü ve diplomasi
ABD, Trump ve Moskova ilişkisi
Savunma müzakereleri ve silah sistemleri
Müzakerelerin doğası ve medyaya yönelik değerlendirme
Ukrayna’nın tutumu
