Lahey'de Yargılanan Eski UÇK Komutanlarına Kosova'dan Destek Gösterisi

Kosova'da Destek Gösterisi

Hollanda'nın Lahey şehrinde tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile diğer Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) eski komutanları için Kosova'nın başkenti Priştine'de etkileyici bir destek gösterisi gerçekleşti.

Kalabalık Katılım

Şehir merkezindeki meydanları dolduran binlerce kişi, UÇK Savaş Gazileri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Lahey'de tutuklu bulunan UÇK komutanları Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'ye destek verdi.

Göstericiler, "Adalet", "UÇK Sırbistan'a boyun eğmedi, Lahey'e de boyun eğmez!", "Thaçi, Veseli, Krasniqi, Selimi birer kahramandır!" yazılı pankartlar taşıdılar ve komutanların serbest bırakılması için sloganlar attılar.

Adalet Tartışmaları

Yapılan konuşmalarda, mahkemenin tek taraflı eylemleriyle Kosova'nın kurtuluş mücadelesini lekelemeye çalıştığına dikkat çekildi. Gösteri, yaklaşık 2 saat boyunca olaysız bir şekilde devam etti.

Kosova Özel Odaları ve Yargı Süreci

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı, 2011 yılında Lahey'de kurulmuş ve Kosova yasaları gereğince faaliyet göstermektedir. 1998-2000 yılları arasında işlenen savaş suçlarını araştırmak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 yılından bu yana UÇK'nin eski mensuplarını ifade vermek için davet etti. 3 Nisan 2023 tarihinden bu yana Lahey'de tutuklu bulunan UÇK komutanları hakkında ilk iddianame ise 26 Ekim 2020 tarihinde onaylandı. İddianamede, sanıkların 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları, cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri belirtildi.

Tarihsel Arka Plan

1998-1999 yıllarında gerçekleşen Kosova Savaşı, NATO'nun Sırbistan'a yönelik harekatıyla son bulmuş ve savaşta beş binden fazla Kosovalı hayatını kaybetmiş, 1 milyonun üzerinde insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. UÇK, Arnavutlar tarafından kurulmuş olup, Kosova'nın bağımsızlığı için mücadele etmiştir.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlık ilan etmesine rağmen, Sırbistan, Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmektedir.

Hollanda'nın Lahey şehrinde tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında olduğu Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanları için Kosova'nın başkenti Priştine'de destek gösterisi düzenlendi.

Hollanda'nın Lahey şehrinde tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında olduğu Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanları için Kosova'nın başkenti Priştine'de destek gösterisi düzenlendi.