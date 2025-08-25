Lammy: Nasır Hastanesi Saldırısı 'Dehşet Verici' — Siviller ve Gazeteciler Korunmalı

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan acil ateşkes çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'de bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırı nedeniyle büyük bir tepki gösterdi.

Lammy, saldırıya ilişkin paylaşımında şunları söyledi: "İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yaptığı saldırı beni dehşete düşürdü. Siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler korunmalı. Acil ateşkese ihtiyacımız var."

Bakan Lammy, açıklamasında özellikle siviller, sağlık çalışanları ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Olayda, İsrail ordusunun bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne 2 ayrı saldırı düzenlediği bildirildi.

İkinci saldırı, Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı; görüntülerde ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecilerin hedef alındığı görüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 4'ü gazeteci, biri arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.