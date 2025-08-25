DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,86 0,96%
ALTIN
4.446,84 -0,34%
BITCOIN
4.606.045,01 0,25%

Lammy: Nasır Hastanesi Saldırısı 'Dehşet Verici' — Siviller ve Gazeteciler Korunmalı

Bakan David Lammy, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi; siviller, sağlık çalışanları ve gazetecilerin korunması ve acil ateşkes çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:56
Lammy: Nasır Hastanesi Saldırısı 'Dehşet Verici' — Siviller ve Gazeteciler Korunmalı

Lammy: Nasır Hastanesi Saldırısı 'Dehşet Verici' — Siviller ve Gazeteciler Korunmalı

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan acil ateşkes çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'de bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırı nedeniyle büyük bir tepki gösterdi.

Lammy, saldırıya ilişkin paylaşımında şunları söyledi: "İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yaptığı saldırı beni dehşete düşürdü. Siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler korunmalı. Acil ateşkese ihtiyacımız var."

Bakan Lammy, açıklamasında özellikle siviller, sağlık çalışanları ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Olayda, İsrail ordusunun bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne 2 ayrı saldırı düzenlediği bildirildi.

İkinci saldırı, Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı; görüntülerde ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecilerin hedef alındığı görüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 4'ü gazeteci, biri arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamburg Limanı'nda Depo Yangını: A1 Otoyolu Trafiğe Kapatıldı
2
Bakan Göktaş Rize'de 63 Yıllık Kanbur Çiftini Ziyaret Etti
3
Adana'da düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü
4
Al Jazeera: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — Uluslararası Baskı ve Acil Eylem Çağrısı
5
Barzani: Bağdat Başkentimiz, IKBY Irak'ın Parçası
6
Vakfıkebir'de Şarampole Devrilen Hafif Ticari Araçta Sürücü Öldü
7
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan