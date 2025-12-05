16 Yaşındaki Özel Öğrenci Bayram Efe, Bisikletine Kendi Müzik Sistemini Kurdu

Antalya Serik'te 9. sınıf özel öğrenci Bayram Efe, okul desteğiyle bisikletine kendi müzik sistemini kurdu; elektronik merakı ve gelişimi dikkat çekiyor.

Bayram Efe Baykan, Antalya'nın Serik ilçesinde eğitim gören 16 yaşında bir 9. sınıf özel birey öğrencisi. En büyük tutkusu müzik dinlemek olan Baykan, küçük yaşlardan itibaren elektronik eşyalara ilgi duydu.

Öğretmenlerinin dikkatini çeken bu merak sonrası okul yönetimi, Bayram Efe'nin talep ettiği müzik sistemi malzemelerini alarak destek verdi. Bayram, malzemeleri kullanarak bisikletine kendi müzik sistemini bağladı ve her gün onu açarak okula geliyor.

Bayram Efe Baykan şöyle dedi: "Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Bisikletimi görenler video çekiyor. ’Sen mi yaptın ?’ diye soruyorlar. Ben yaptım deyince inanmıyorlar"

Bayram'ın bir başka ifadesi de şöyle: " Müzik sistemini aküye bağlayarak çalıştırdım. Ardından hoparlöre bağladım. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Görenler video çekiyor. ’Sen mi yaptın ?’ diye soruyorlar. Ben yaptım deyince inanmıyorlar. 16 yaşındayım 9. sınıf öğrencisiyim. Kendim yaptım sadece babam suntayı kesmeye yardımcı oldu"

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurucusu Olcay Akça ise şunları söyledi: "Bayram Efe, bizim öğrencimiz. Yaklaşık 8 yıl oldu okulumuzda öğrenim göreli. İlk geldiğinde konuşma bozukluğu ve özgüveni problemi yaşıyordu. Dil terapisi ile Bayram Efe’de iyileşmeyi gördük ve konuşması düzeldi. Daha sonra büyüyünce elektronik eşyalara ilgi alakası arttı. Daha sonra bindiği bisiklete müzik sistemini kendisi bağladı. Bizde ona akü, teyp, hoparlör müzik malzemelerini aldık ve destek olduk. Tebrik ediyoruz. Okulunu çok seviyor. O bizi çok seviyor, Bizde onu karşılıksız çok seviyoruz" diye konuştu.

