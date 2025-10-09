Laszlo Krasznahorkai 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazandı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi ödülü açıkladı

71 yaşındaki Macar yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamada, Krasznahorkai'nin ödülü "sanatın gücünü yeniden teyit eden etkili ve vizyoner" eserleri nedeniyle aldığı bildirildi.

Ödül duyurusu, yazarın edebi kariyerini ve eserlerinin uluslararası etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Geçen yılın ödülü, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü şiirsel düzyazısı nedeniyle Güney Koreli roman yazarı Han Kang'a verilmişti.

Nobel Ödülleri hakkında

Nobel Vakfı, İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kuruldu ve insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek için bu ödüller veriliyor.

Nobel Ödülleri; fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp dallarında İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından veriliyor.

Ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankası'nın anısı için kabul edilip ilk kez 1969'da verildi.

Törenler her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta yapılıyor. Ödüllerin başlangıcı olan 1901'den bu yana bazı yıllarda ödül verilmedi; iptallerin sayısının 49 olduğu ve çoğunun Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleştiği kaydediliyor.

Ödül törenleri ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamamıştı.

