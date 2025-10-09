Laszlo Krasznahorkai 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazandı

71 yaşındaki Macar yazar Laszlo Krasznahorkai, &quot;etkili ve vizyoner&quot; eserleriyle 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 14:36
Laszlo Krasznahorkai 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazandı

Laszlo Krasznahorkai 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazandı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi ödülü açıkladı

71 yaşındaki Macar yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamada, Krasznahorkai'nin ödülü "sanatın gücünü yeniden teyit eden etkili ve vizyoner" eserleri nedeniyle aldığı bildirildi.

Ödül duyurusu, yazarın edebi kariyerini ve eserlerinin uluslararası etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Geçen yılın ödülü, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü şiirsel düzyazısı nedeniyle Güney Koreli roman yazarı Han Kang'a verilmişti.

Nobel Ödülleri hakkında

Nobel Vakfı, İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kuruldu ve insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek için bu ödüller veriliyor.

Nobel Ödülleri; fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp dallarında İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından veriliyor.

Ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankası'nın anısı için kabul edilip ilk kez 1969'da verildi.

Törenler her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta yapılıyor. Ödüllerin başlangıcı olan 1901'den bu yana bazı yıllarda ödül verilmedi; iptallerin sayısının 49 olduğu ve çoğunun Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleştiği kaydediliyor.

Ödül törenleri ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamamıştı.

2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın...

2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "sanatın gücünü 2025 Nobel Edebiyat Ödülü, "etkili ve vizyoner" eserlerinden dolayı 71 yaşındaki Macar yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai'ya verildi.

2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumla İşbirliği Güçlendiriliyor
2
AFAD ve Türk Kızılay, Gazze'ye 100 Bin Ton Üzeri İnsani Yardımı Değerlendirdi
3
Kars'ta 6 Yaşındaki Muhammet'in Maganda Kurşunuyla Ölümü: 5 Sanığın Yargılanmasına Devam
4
Tillo Heriresi Üretimi: Üç Kuşak Bir Arada
5
Vedat Işıkhan: Üçlü Danışma Kurulu'nda Sendikal Haklar ve Dijital Dönüşüm Vurgusu
6
Denizli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Öldü
7
CHP Lideri Özgür Özel: Gazze Ateşkesi ve Madrid‑Brüksel Temasları

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında