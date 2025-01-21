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Latin Amerika, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ı Kutladı

Latin Amerika ülkeleri, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a tebrik mesajları gönderdi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Elon Musk'ın tartışmalı hareketine karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:18
Latin Amerika, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ı Kutladı

Latin Amerika'dan Trump'a Tebrik Mesajları

Latin Amerika ülkeleri, Donald Trump'ın başkanlık yeminini ederek göreve başlaması dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı. Uruguay Dışişleri Bakanlığı, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi çağrısında bulundu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Brezilya-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve dostluk üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Honduras ve Guatemala Tepkileri

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro da Trump’ı tebrik etti. Castro, göç konusunda diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, güvenli, kurallı ve yasal göç için ortak yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo ise Trump’a tebriklerini sundu.

Meksika Liderinden Dış Politika Vurgusu

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X üzerinden Trump’ı tebrik ederek, "Komşular ve ticaret ortakları olarak diyalog, saygı ve işbirliği her zaman ilişkilerimizin göstergesi olacaktır," şeklinde ifadelerde bulundu.

Kolombiya'dan Tepki

Öte yandan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Trump’ın yemin töreninde Elon Musk'ın yaptığı ve Nazi selamına benzetilen hareketi eleştirdi. Petro, X hesabında, "Bizim faşizmi genelleştirmek istediğimizi söylüyorlar. Ama hayır. Faşist olan, farklılığı yok etmek isteyendir." dedi. Musk’ın hareketi, sosyal medyada yoğun tartışmalara neden oldu.

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