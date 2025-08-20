Lavrov: Batı, Filistin'i Tanımayı 'Tanıyacak Filistin' Kalmayana Kadar Bekletiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı Batılı ülkelerin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladıklarını ancak 'tanıyacak bir Filistin devletinin kalmayabileceğini' söyledi.

Basın toplantısında kaygı

Lavrov, başkent Moskova'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lavrov, son dönemde yükselen diplomatik temaslara değinirken Batılı liderlerin açıklamalarına ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi.

Ukrayna müzakereleri ve güvenlik garantileri

Ukrayna ile ilgili temaslara temas eden Lavrov, ABD yönetiminin sorunların temel nedenlerini çözmenin gerekliliğini daha iyi anlamaya başladığını söyledi. Lavrov, bazı Batılı ülkelerin sürekli ateşkes çağrısı yaptığını ancak bunun Ukrayna'ya silah sevkiyatını engellemeyeceğine dair açıklamalar yaptıklarını belirterek bu yaklaşımı eleştirdi.

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna için güvenilir güvenlik garantilerinin geliştirilmesini desteklediğini, ancak Rusya'nın dahil olmadığı güvenlik garantilerinin kabul edilemez olduğunu ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini kaydetti. Ayrıca, "Biz Ukrayna müzakerelerindeki heyetlerin seviyesinin artırılması teklifinde bulunduk. Ukrayna ile müzakerelerde heyet başkanlarının seviyesini yükseltme önerisi, siyasi bir çözüm hakkında konuşma girişimiyle de uyumludur." dedi.

Avrupa diplomasisine sert eleştiri

Lavrov, 18 Ağustos'ta ABD'de bazı Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, bu görüşmelerin ardından Avrupa kanadından somut diplomatik bir çaba gelmediğini savundu. Avrupa'nın durumu tırmandırmaya devam ettiğini, bu bağlamda ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımını değiştirmeye çalıştıklarını ileri sürdü.

Orta Doğu konusunda da Avrupa'yı eleştiren Lavrov, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketler ışığında Batılı liderlerin Filistin devletini tanımaya hazır olduklarına dair açıklamaları anımsattı. Lavrov, Emmanuel Macron, Keir Starmer ve Mark Carney'in eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Neden iki ay bekliyorsunuz, neden hemen yapmıyorsunuz?" diye sordu.

Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna örneğinde olduğu gibi Filistin konusunda da diplomatik çaba göstermediğini vurgulayarak, "Filistin devletini birkaç ay içinde tanıyacaklarına dair tüm bu güzel açıklamaların, tanıyacak bir Filistin'in kalmayacağına dair diplomatik umuda dayanarak yapıldığına dair şüphelerim var." ifadelerini kullandı.