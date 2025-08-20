DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,13%
ALTIN
4.396,92 -0,56%
BITCOIN
4.639.981,89 0,08%

Lavrov: Batı, Filistin'i Tanımayı 'Tanıyacak Filistin' Kalmayana Kadar Bekletiyor

Lavrov, Batılı liderlerin Filistin'i eylülde BM'de tanıyacaklarını söylemelerinin, 'tanıyacak bir Filistin' kalmayacağı endişesine dayandığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:09
Lavrov: Batı, Filistin'i Tanımayı 'Tanıyacak Filistin' Kalmayana Kadar Bekletiyor

Lavrov: Batı, Filistin'i Tanımayı 'Tanıyacak Filistin' Kalmayana Kadar Bekletiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı Batılı ülkelerin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladıklarını ancak 'tanıyacak bir Filistin devletinin kalmayabileceğini' söyledi.

Basın toplantısında kaygı

Lavrov, başkent Moskova'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lavrov, son dönemde yükselen diplomatik temaslara değinirken Batılı liderlerin açıklamalarına ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi.

Ukrayna müzakereleri ve güvenlik garantileri

Ukrayna ile ilgili temaslara temas eden Lavrov, ABD yönetiminin sorunların temel nedenlerini çözmenin gerekliliğini daha iyi anlamaya başladığını söyledi. Lavrov, bazı Batılı ülkelerin sürekli ateşkes çağrısı yaptığını ancak bunun Ukrayna'ya silah sevkiyatını engellemeyeceğine dair açıklamalar yaptıklarını belirterek bu yaklaşımı eleştirdi.

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna için güvenilir güvenlik garantilerinin geliştirilmesini desteklediğini, ancak Rusya'nın dahil olmadığı güvenlik garantilerinin kabul edilemez olduğunu ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini kaydetti. Ayrıca, "Biz Ukrayna müzakerelerindeki heyetlerin seviyesinin artırılması teklifinde bulunduk. Ukrayna ile müzakerelerde heyet başkanlarının seviyesini yükseltme önerisi, siyasi bir çözüm hakkında konuşma girişimiyle de uyumludur." dedi.

Avrupa diplomasisine sert eleştiri

Lavrov, 18 Ağustos'ta ABD'de bazı Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, bu görüşmelerin ardından Avrupa kanadından somut diplomatik bir çaba gelmediğini savundu. Avrupa'nın durumu tırmandırmaya devam ettiğini, bu bağlamda ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımını değiştirmeye çalıştıklarını ileri sürdü.

Orta Doğu konusunda da Avrupa'yı eleştiren Lavrov, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketler ışığında Batılı liderlerin Filistin devletini tanımaya hazır olduklarına dair açıklamaları anımsattı. Lavrov, Emmanuel Macron, Keir Starmer ve Mark Carney'in eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Neden iki ay bekliyorsunuz, neden hemen yapmıyorsunuz?" diye sordu.

Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna örneğinde olduğu gibi Filistin konusunda da diplomatik çaba göstermediğini vurgulayarak, "Filistin devletini birkaç ay içinde tanıyacaklarına dair tüm bu güzel açıklamaların, tanıyacak bir Filistin'in kalmayacağına dair diplomatik umuda dayanarak yapıldığına dair şüphelerim var." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Işıkhan: 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme'de Çalışanı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı 22 Ağustos'ta İstanbul'da
4
Mahir Gün'ün Telefon Notlarında 'Kullanılmışlık Hissi' — İBB Yolsuzluk Soruşturması
5
Erdoğan-Schoof Telefonda: Türkiye-Hollanda İlişkileri ve Bölgesel Gündem
6
Bursa İnegöl'de Kreşte Havuza Düşen 4 Yaşındaki Berra Dizi Hayatını Kaybetti
7
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek