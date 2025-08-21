Lavrov: İstanbul'daki 2022 Güvenlik Garantilerini Destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereler sonucu Ukrayna heyetinin girişimiyle üzerinde mutabakata varılan ilkeler ve güvenlik garantilerini desteklediklerini açıkladı.

Basın Toplantısında Vurgulanan Noktalar

Lavrov, Moskova'da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. 2022'de savaşı başlattığı dönemde Belarus ve İstanbul'da yapılan doğrudan müzakereleri hatırlatan Lavrov, bu görüşmelerin çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu belirtti.

Lavrov, İstanbul'da Kiev tarafından sunulan ve daha sonra her iki heyetin parafladığı "çözüme ilişkin ilkeler" taslağının çatışma sonrası dönemde güvenliğin sağlanması için temel ilkeleri içerdiğini söyledi. Lavrov, taslakta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile Almanya ve Türkiye'nin de arasında olduğu bir garantör ülke grubunun oluşturulmasının yer aldığını belirtti. Bu garantörler listesinin katılmak isteyen tüm ülkelere açık olacağı ve bu ülkelerin Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alacağı ifade edildi.

Tarafsızlık ve Nükleer Olmama

Lavrov, Ukrayna'nın tarafsız bir devlet olarak kalacağını, NATO ve diğer askeri ittifaklara katılmayacağını ve ülkenin nükleer olmayan, tarafsız statüsünün 1990 tarihli egemenlik ve bağımsızlık bildirgesinde yer aldığını anımsattı.

Lavrov ayrıca, İstanbul'da varılan anlaşmanın dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından baltalandığını ileri sürdü ve İstanbul'da belirlenen güvenlik garantilerinin topluca sağlanması ilkesinin bugün de geçerli olduğunu vurguladı.

Batı'nın Politikası ve Tepkiler

Rusya ile ABD arasında Alaska'da yapılan zirveden sonra Ukrayna'daki çözümün çerçevesi ve parametrelerinde ilerleme kaydedildiğini söyleyen Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i Washington'a kadar takip ettiğini ve güvenlik garantilerinin Rusya'yı tecrit etme mantığı üzerine inşa edilmesini sağlamaya çalıştıklarını iddia etti.

Lavrov, "Batı dünyasının Ukrayna ile birleşerek Rusya’yı çevrelemeye yönelik saldırgan, çatışmacı politikayı sürdürmesi... bu durum bizde tam bir reddetme dışında başka bir duyguya yol açmaz" değerlendirmesinde bulundu. Ukraynalı yetkililerin adil ve uzun vadeli bir barışa ilgi duymadıklarını gösteren demeçler verdiğini de savundu.

Ayrıca Lavrov, Kiev'den eski Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti topraklarını korumak için Batı'dan garanti talebi mesajları geldiğine dikkat çekti ve Avrupa Birliği kanadından gelen barış görüşmelerini engelleyici açıklamalara işaret etti.

Rusya'nın Kırmızı Çizgileri ve İleri Adımlar

Lavrov, Ukrayna topraklarının bir kısmına yabancı askeri müdahale yoluyla garantiler sağlanmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu belirtti. Gönüllüler Koalisyonu adı altındaki Avrupalı liderleri eleştiren Lavrov, ABD ile Rusya arasındaki zirvenin ardından Ukrayna meselesinin çözümünü baltalamaya yönelik işaretler gördüğünü söyledi.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki görüşmeleri ve sonrasındaki telefon görüşmeleri sırasında mutabık kaldıkları yolları izlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Putin-Zelenskiy Görüşmesi İçin Koşul

Lavrov, Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Ancak Sayın Putin, Sayın Zelenskiy ve diğerleriyle, en üst düzeyde gereken tüm konuların en iyi şekilde ele alınacağı ve uzmanlar ile bakanların ilgili tavsiyeleri hazırlayacağı anlayışıyla görüşmeye hazır" dedi. Lavrov, gelecekteki anlaşmaların imzalanması aşamasında bu anlaşmaları Ukrayna tarafında imzalayacak kişinin meşruiyeti meselesinin çözüleceği anlayışının olacağını umduğunu sözlerine ekledi.

Öne çıkan husus: Lavrov, 2022 İstanbul mutabakatındaki ilkeler ile güvenlik garantilerinin halen desteklendiğini ve bu ilkelerin bölünmezlik, güvenlik ve kolektif güvenlik esaslarına dayandığını vurguladı.