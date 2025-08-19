DOLAR
Lavrov: Rusya'nın Güvenliği Sağlanmadan Ukrayna'da Kalıcı Çözüm Yok

Lavrov, Rusya'nın güvenlik çıkarlarına saygı gösterilmeden ve Rusça konuşan halkların haklarına tam saygı sağlanmadan Ukrayna'da kalıcı çözüm olmayacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:30
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya devlet kanalı Rossiya-24'e verdiği röportajda, Avrupa liderlerini Ukrayna'daki çatışmaların temel nedenlerinden biri olan Rusya'nın güvenlik çıkarlarını görmezden gelmekle eleştirdi.

Avrupalı liderlere sert eleştiri

Lavrov, hem Donald Trump hem de ekibinin Ukrayna'daki çatışmanın sebepsiz yaşanmadığının farkında olduğunu vurgulayarak, Avrupalı liderlerin Rusya'nın Ukrayna'ya sebepsiz saldırdığı yönündeki değerlendirmelerini "çocukça gevezelik" olarak nitelendirdi.

Trump ile Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşmeye rağmen Avrupalı liderlerin hâlâ "acil ateşkes" talep etmeye devam ettiğini belirten Lavrov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de "Rusya’ya yaptırımlarla baskı yapılması" söylemini sürdürdüğünü hatırlattı.

Özellikle insan hakları vurgusu yapan Avrupalı liderlere değinen Lavrov, "Bu beyefendilerin hiçbiri (Rusya'ya yaptırımlar konusunda) insan hakları ifadesini ağzına bile almadı." ifadelerini kullandı.

Güvenlik garantileri ve NATO genişlemesi

Lavrov, Ukrayna'da başlayan savaşı tetikleyen nedenlerden birinin Rusya'nın güvenlik sorunu olduğunu; bunun da NATO'nun doğuya genişlemesine ilişkin verilen taahhütlerin yıllarca ihlal edilmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

"Washington'daki bu heyetler, Ukrayna ve Avrupa için güvenlik garantileri geliştirmekle başlamanın gerekliliğinden bahsettiklerinde kimse Rusya'nın güvenliğinden bir kez bile bahsetmedi." diyen Lavrov, uluslararası hukuka karşı kibirli bir yaklaşımın kriz yönetiminde belirleyici olduğunu savundu.

"Rusya'nın güvenlik çıkarlarına saygı gösterilmeden, Ukrayna'da yaşayan Rusların ve Rusça konuşan halkların haklarına tam saygı gösterilmeden, uzun vadeli anlaşmalardan söz edilemez."

Görüşme formatlarına açıklık

Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hiçbir formatta görüşmeyi reddetmediklerini belirterek, birçok formatın kademeli ilerleyip zirveler hazırlamak için tasarlandığını söyledi. "Böylesine ciddi bir yaklaşımı her zaman destekleyeceğiz. Üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek her türlü temas, azami özen gösterilerek hazırlanmalıdır." yorumunu yaptı.

SSCB tişörtü tartışması

ABD'nin Alaska eyaletine giderken üzerinde CCCP (SSCB) yazılı tişört giymesiyle ilgili haberlere de değinen Lavrov, konunun abartıldığını belirtti. Sovyet sembollerini yansıtan ürünlerin Rusya'da yaygın olduğunu söyleyen Lavrov, "Bence bu bir moda, isterseniz öyle diyelim. Anchorage'daki zirveden sonra burada okuyan gençlerin bu tişörtü sergilediğini gördüm. Bana göre, burada emperyalizmden, emperyal düşünceyi canlandırma girişimlerinden hiç bahsedilmiyor. Mesele şu ki bir tarih var. Bu tarihin, hafif bir mizah anlayışıyla da olsa, korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, söz konusu giysiyi Amerikalı yetkililerin beğendiğini de aktardı.

