Lavrov: Trump Ekibi Alaska Zirvesi Sonrası Ukrayna Krizine Daha Derin Yaklaştı

Alaska görüşmesi verimli geçti; Moskova müzakere formatlarına kapalı değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alaska eyaletinde düzenlenen ABD-Rusya zirvesinin iyi bir atmosferde geçtiğini belirterek, Rossiya-24 kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, 15 Ağustostaki zirveye ilişkin, "İyi bir atmosfer vardı. Bu durum Putin ve Trump'ın görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalara da yansıdı. Açıkçası faydalı bir görüşme oldu." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, özellikle Alaska'daki toplantıdan sonra, bu krizi çözmek için çok daha derin bir yaklaşım benimsedi." dedi ve ABD'nin Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına dair gereksinimi daha fazla anladığını vurguladı.

Lavrov, Putin'in söz konusu nedenler hakkında daha önce çok sayıda açıklama yaptığını hatırlattı.

Ukrayna konusunda üçlü veya ikili hiçbir müzakere formatını reddetmediklerini belirten Lavrov, müzakere seçeneklerine kapalı olmadıklarını ifade etti.

Ukrayna'daki Kırım ve Donbas gibi bölgelere atıfta bulunan Lavrov, bazı bölgeleri ele geçirmeyi hiçbir zaman hedeflemediklerini söyleyerek, "Amacımız, yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan, hem Kırım'da hem de Donbas'ta bu topraklar için kan döken, Odesa, Nikolayev ve diğerleri gibi şehirler, limanlar, fabrikalar, tesisler ve fabrikalar kuran insanları, Rus halkını korumaktı." diye konuştu.

Lavrov, Volodimir Zelenskiy'nin anayasa elvermediği için toprak meselesini masaya getirmeyeceğine yönelik açıklamalarını anımsatarak, Rus diline yönelik yasakların ise yasalaştığını söyledi.

Lavrov, Ukrayna Anayasası'na göre Rusların ve diğer azınlıkların haklarının korunması gerektiğini belirterek, "Anayasasını gerçekten önemsiyorsa, o zaman bu yükümlülüğün yer aldığı ilk maddelerinden başlamalıdır." ifadelerini kullandı.