DOLAR
40,89 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.386,13 -0,13%
BITCOIN
1.748.755,23 63,22%

Lavrov: Trump Ekibi Alaska Zirvesi Sonrası Ukrayna Krizine Daha Derin Yaklaştı

Lavrov, Alaska zirvesinin verimli geçtiğini belirterek Trump ve ekibinin Ukrayna krizini çözmede daha derin bir yaklaşım benimsediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 13:20
Lavrov: Trump Ekibi Alaska Zirvesi Sonrası Ukrayna Krizine Daha Derin Yaklaştı

Lavrov: Trump Ekibi Alaska Zirvesi Sonrası Ukrayna Krizine Daha Derin Yaklaştı

Alaska görüşmesi verimli geçti; Moskova müzakere formatlarına kapalı değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alaska eyaletinde düzenlenen ABD-Rusya zirvesinin iyi bir atmosferde geçtiğini belirterek, Rossiya-24 kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, 15 Ağustostaki zirveye ilişkin, "İyi bir atmosfer vardı. Bu durum Putin ve Trump'ın görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalara da yansıdı. Açıkçası faydalı bir görüşme oldu." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, özellikle Alaska'daki toplantıdan sonra, bu krizi çözmek için çok daha derin bir yaklaşım benimsedi." dedi ve ABD'nin Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına dair gereksinimi daha fazla anladığını vurguladı.

Lavrov, Putin'in söz konusu nedenler hakkında daha önce çok sayıda açıklama yaptığını hatırlattı.

Ukrayna konusunda üçlü veya ikili hiçbir müzakere formatını reddetmediklerini belirten Lavrov, müzakere seçeneklerine kapalı olmadıklarını ifade etti.

Ukrayna'daki Kırım ve Donbas gibi bölgelere atıfta bulunan Lavrov, bazı bölgeleri ele geçirmeyi hiçbir zaman hedeflemediklerini söyleyerek, "Amacımız, yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan, hem Kırım'da hem de Donbas'ta bu topraklar için kan döken, Odesa, Nikolayev ve diğerleri gibi şehirler, limanlar, fabrikalar, tesisler ve fabrikalar kuran insanları, Rus halkını korumaktı." diye konuştu.

Lavrov, Volodimir Zelenskiy'nin anayasa elvermediği için toprak meselesini masaya getirmeyeceğine yönelik açıklamalarını anımsatarak, Rus diline yönelik yasakların ise yasalaştığını söyledi.

Lavrov, Ukrayna Anayasası'na göre Rusların ve diğer azınlıkların haklarının korunması gerektiğini belirterek, "Anayasasını gerçekten önemsiyorsa, o zaman bu yükümlülüğün yer aldığı ilk maddelerinden başlamalıdır." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Emekli Kadını Polis Kılığıyla Dolandıran 3 Zanlı Tutuklandı
2
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
3
Aydın'da AK Parti Heyeti Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
4
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
5
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
6
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
7
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle