Lazerle Ben Sildirme Uygulamaları Cilt Kanseri Riskini Artırıyor

Türk Dermatoloji Derneği uzmanları, sosyalleşme platformlarında artan 'lazerle ben silme' reklâmlarının ciddi sağlık tehlikeleri taşıdığı konusunda uyarıyor.

Antalya'da düzenlenen 32. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde konuşan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, dermatoloji alanında güncel gelişmelerin yanı sıra uygulama sürelerinin yetersizliğine de dikkat çekti. Kamu hastanelerinde dermatoloji uzmanlarının ortalama muayene sürelerinin sadece 5 dakika olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini belirtti.

Melanom Riski

Derneğin Dermoskopi Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bengü Nisa Akay, 'lazerle ben sildirme' uygulamalarının sağlık üzerindeki etkilerini detaylandırdı. Akay, bu uygulamaların yapılan yerlerin çoğunluğunun güzellik merkezleri olduğunu ve bu merkezi yönetenlerin çoğunun dermatoloji uzmanı olmadığını ifade etti. Melanom adlı cilt kanserinin, her yaşta görülebileceğini ve ölümcül seyrettiğini belirtti.

Akay, “Kanserli benlerin doğru bir şekilde teşhisi için deneyimli bir dermatolog olmak gerekmektedir” diyerek, sağlıksız prosedürlerin yaşamsal riskler taşıdığını vurguladı.

Cerrahi Yöntemler Şart

Akay, benlerin çıkarılmasının yalnızca cerrahi yöntemlerle yapılması gerektiğini belirtti. “Lazer, dondurma veya yakma yöntemleri, dermatoloji uzmanı onayı olmaksızın uygulanmamalıdır” diyerek, bu tür işlemlerde dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Vatandaşların bu tür uygulamalara karşı dikkatli olması gerektiğini ve uzmanların deneyimlerini sorgulamaları gerektiğini ifade eden Akay, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 26 Kasım'da düzenlenecek sempozyuma katılım çağrısında bulundu.

Kimyasal Ürünler ve Kanser Tehlikesi

Dernekten diğer bir uzman Prof. Dr. Özlem Su Küçük, giderek yaygınlaşan jel tırnak ve kalıcı oje uygulamalarının da sağlık açısından riskler taşıdığını dile getirdi. Bu uygulamaların kimyasal ürünler ve UVA ışınları içerdiğini belirten Küçük, “Bu tür uygulamalar, ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

Güneşin Tehlikeleri

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Başak Yalçın, güneş ışınlarının deri kanseri riskini artırdığına dikkat çekti. “Güneş maruziyeti, bir kez bile olsa ciltte yanık riski oluşturduğunda, ileride cilt kanseri gelişme riskini yüzde 50 artırır” şeklinde uyarıda bulundu.

Solaryumlar Hakkında Uyarı

Yalçın, solaryumların da cilt kanseri açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. “Solaryumlar, UVB ışınları yerine UVA ışınları kullanır, bu da cilt yaşlanmasını hızlandırır” ifadesinde bulundu. Solaryumun Avrupa'nın birçok ülkesinde 16 yaşından önce yasaklandığını hatırlatan Yalçın, “Bu zararlı uygulama, mümkünse yasaklanmalıdır” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.