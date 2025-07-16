Lazkiye'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Orman Yangınları Tamamen Söndürüldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinde son günlerde etkili olan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Lazkiye Valisi Muhammed Osman ile gerçekleştirdiği basın toplantısında yangın söndürme çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

Geniş Toplumsal Dayanışma

Salih, yangın söndürme faaliyetlerinin devlet kurumları, gönüllü ekipler ve uluslararası destekle sağlanan geniş bir toplumsal dayanışmanın sonucu olduğunu vurguladı. Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Katar'dan gelen ekiplerle birlikte yerel ve uluslararası gönüllü gruplara teşekkür eden Salih, "Hepiniz bu ülkenin hafızasında kalacak bir insanlık destanı yazdınız. Dayanışmanın en güzel örneğini sergilediniz." dedi.

Zorluklarla Dolu Bir Süreç

Bakan Salih, yangın söndürme ekiplerinin büyük zorluklarla karşılaştığını belirtti. En büyük engellerin başında savaş kalıntısı mayınlar, değişen güçlü rüzgarlar, sarp arazi yapısı ve uzun süredir bakımsız bırakılan ormanlar nedeniyle oluşturulamayan yangın koruma hatlarının yer aldığını ifade etti.

Alevler 16 Bin Hektar Ormanlık Alanı Kül Etti

Lazkiye Valisi Muhammed Osman, yangının toplamda 12 gün sürdüğünü, 16 bin hektardan fazla ormanlık alanın yanarak zarar gördüğünü açıkladı. Bu alandan 2 bin 200 hektarının tarım arazisi olduğu belirtiliyor.

Afet Sürecindeki Etkiler

Yangından 45 köy doğrudan etkilendi ve yaklaşık 1200 aile zarar gördü. Osman, afet sürecinde sahada yemek, ekipman ve insani yardım ihtiyaçlarının karşılandığını, İçişleri ve Savunma bakanlıkları ile koordineli bir şekilde çalışıldığını belirtti. Ayrıca, ilgili bakanlıkların bölgeleri ziyaret ederek zarar tespiti ve tazminat planları üzerinde çalışmaya başladığını, rehabilitasyon sürecinin de ilgili kurumlarla koordineli yürütüleceğini ifade etti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinde son günlerde etkili olan orman yangınları tamamen söndürüldü. Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih (sol 2), düzenlediği basın toplantısında, Lazkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinde son günlerde etkili olan orman yangınları tamamen söndürüldü. Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih (sol 2), düzenlediği basın toplantısında, Lazkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının sona erdiğini belirtti.