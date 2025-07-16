DOLAR
40,25 -0,07%
EURO
46,73 -0,1%
ALTIN
4.305,77 -0,05%
BITCOIN
4.742.494,3 -1,1%

Lazkiye'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Lazkiye'de çıkan orman yangınları tamamen söndürüldü. 16 bin hektar zarar gören ormanlar ve 1200 aile etkilendi.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 00:37
Lazkiye'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Orman Yangınları Tamamen Söndürüldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinde son günlerde etkili olan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Lazkiye Valisi Muhammed Osman ile gerçekleştirdiği basın toplantısında yangın söndürme çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

Geniş Toplumsal Dayanışma

Salih, yangın söndürme faaliyetlerinin devlet kurumları, gönüllü ekipler ve uluslararası destekle sağlanan geniş bir toplumsal dayanışmanın sonucu olduğunu vurguladı. Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Katar'dan gelen ekiplerle birlikte yerel ve uluslararası gönüllü gruplara teşekkür eden Salih, "Hepiniz bu ülkenin hafızasında kalacak bir insanlık destanı yazdınız. Dayanışmanın en güzel örneğini sergilediniz." dedi.

Zorluklarla Dolu Bir Süreç

Bakan Salih, yangın söndürme ekiplerinin büyük zorluklarla karşılaştığını belirtti. En büyük engellerin başında savaş kalıntısı mayınlar, değişen güçlü rüzgarlar, sarp arazi yapısı ve uzun süredir bakımsız bırakılan ormanlar nedeniyle oluşturulamayan yangın koruma hatlarının yer aldığını ifade etti.

Alevler 16 Bin Hektar Ormanlık Alanı Kül Etti

Lazkiye Valisi Muhammed Osman, yangının toplamda 12 gün sürdüğünü, 16 bin hektardan fazla ormanlık alanın yanarak zarar gördüğünü açıkladı. Bu alandan 2 bin 200 hektarının tarım arazisi olduğu belirtiliyor.

Afet Sürecindeki Etkiler

Yangından 45 köy doğrudan etkilendi ve yaklaşık 1200 aile zarar gördü. Osman, afet sürecinde sahada yemek, ekipman ve insani yardım ihtiyaçlarının karşılandığını, İçişleri ve Savunma bakanlıkları ile koordineli bir şekilde çalışıldığını belirtti. Ayrıca, ilgili bakanlıkların bölgeleri ziyaret ederek zarar tespiti ve tazminat planları üzerinde çalışmaya başladığını, rehabilitasyon sürecinin de ilgili kurumlarla koordineli yürütüleceğini ifade etti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinde son günlerde etkili olan orman yangınları tamamen...

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinde son günlerde etkili olan orman yangınları tamamen söndürüldü. Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih (sol 2), düzenlediği basın toplantısında, Lazkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinde son günlerde etkili olan orman yangınları tamamen...

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinde son günlerde etkili olan orman yangınları tamamen söndürüldü. Suriye Acil Durumlar ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih (sol 2), düzenlediği basın toplantısında, Lazkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 5 Ölümlü Trafik Kazasında Tır Sürücüsü Tutuklandı
2
Huzurevi Sakinleri Van'ın Güzelliklerini Keşfediyor
3
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
4
Mustafa Varank, Bursa'da Çocuklarla 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' Filmini İzledi
5
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, 15 Temmuz'u Unutmadı
6
Tekirdağ'daki Orman Yangını Çanakkale'ye Sıçradı
7
Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek