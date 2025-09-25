Lazkiye: Türkmen Dağı'nda yangınların yüzde 80'inden fazlası kontrol altında

Türkmen Dağı'nda beş gün önce başlayan yangınların yüzde 80'inden fazlası SANA'ya göre kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yetkililerden son açıklama

Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Türkmen Dağında beş gün önce başlayan orman yangınlarının yüzde 80'inden fazlası kontrol altına alındığı bildirildi.

Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre, yangının büyük bölümü itfaiye ekiplerinin aralıksız müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Lazkiye Sivil Savunma Müdürü Abdulkafi Kiyal, alevlerin yayılmasının büyük ölçüde önlendiğini ve yangının tamamen söndürülmesi için soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kiyal, bölgedeki zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerin disiplinle çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

