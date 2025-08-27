Lazzarini: Gazze'de açlık herkesi yavaş ve sessiz ölüme mahkûm ediyor

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz için sert uyarılarda bulundu. Lazzarini, açlığın bölgedeki insanları adım adım ve sessizce ölüme sürüklediğini belirtti.

Lazzarini'nin sosyal medya açıklaması

Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, “Gazze’de güvenli bir yer yok. Kimse güvende değil” ifadelerini kullandı ve bölgedeki insani durumu kamuoyuyla paylaştı.

Lazzarini, Gazze’deki Filistinlilerin kaderinin ya İsrail ordusunun bombardımanında ya da abluka nedeniyle açlıktan ölmek olduğunu vurguladı.

“Yaklaşık 700 gün geçti, insanlar hala öldürülüyor ve yaralanıyor; İsrail ordusu operasyonlarını yoğunlaştırıp genişletiyor. Hastaneler, okullar, sığınaklar ve evler her gün bombalanıyor. Sağlık çalışanları, gazeteciler ve insani yardım görevlileri modern tarihte hiçbir çatışmada görülmemiş bir biçimde öldürülüyor.”

Lazzarini, insani krizin sona erdirilmesi için derhal ateşkesin sağlanması ve sorumluların yargılanması çağrısını yineledi. Mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Açlık herkesi yavaş ve sessiz bir ölüme mahkûm ediyor. İnsanlar çaresizce yemek ararken can veriyor. Tüm bunlar İsrail’in cezasız kalması nedeniyle oluyor. Yaşanan vahşet sadece talihsiz olaylar olarak nitelendiriliyor. Açlık ise hala inkar ediliyor.”

Lazzarini, ayrıca Filistinlilerin hayatına ve kimliğine yönelik ağır saldırıların hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyeceğini belirterek, bu cehennemi sona erdirmek için harekete geçme, cesaret gösterme ve siyasi irade ortaya koyma çağrısını yineledi.