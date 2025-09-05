Lee Jae Myung'den Portekiz'deki Gloria Asansörü füniküler kazası kurbanlarına başsağlığı

Lee Jae Myung'den Portekiz'deki füniküler kazası kurbanlarına başsağlığı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Portekiz'de meydana gelen füniküler kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Lee, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından, Portekiz'in başkenti Lizbon'da 3 Eylül'de meydana gelen füniküler kazasına ilişkin paylaşım yaptı.

Lee, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek, "Dua ediyor, yaslı ailelere ve derin üzüntü ile şok içinde olan Portekiz halkına en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin Lizbon Büyükelçiliği'nin kazanın ardından yetkili birim oluşturduğunu ve büyükelçinin durumu yerinde kontrol ettiğini belirtti.

Kaza

Lizbon'un merkezinde, turistik amaçla kullanılan ve halk arasında bilinen Gloria Asansörü isimli fünikülerde, 3 Eylül'de yerel saatle 18.08 (TSİ 20.08)'de kaza meydana geldi.

İkisi Güney Koreli olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi ise 3 günlük yas ilan etti. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumlarında bayraklar yarıya indirildi.

Gloria Asansörü, 1885 yılında açılmış, her biri 22 oturma ve 20 ayakta yolcu alan iki vagondan oluşuyor; 275 metrelik yolu yaklaşık 2 dakikada kat ediyor ve günümüzde turistik amaçla kullanılıyor.

Lizbon, geçen yıl 8,5 milyon turist ağırladı. Tarihi değer olarak kabul edilen fünikülerleri ise yılda yaklaşık 3 milyon kişi kullanıyor.