Lee Jae Myung’den Yurt Dışı Evlat Edinme Mağdurlarına Resmi Özür

Lee Jae Myung’den yurt dışına evlat edinme mağdurlarına özür

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, çoğunlukla 1970 ila 1980 yıllarında Batı ülkelerine evlatlık verilen Güney Korelilere ilişkin işlemlerde ortaya çıkan usulsüzlük ve suistimal nedeniyle üzgün olduğunu açıkladı.

Başkanın açıklaması

Lee, açıklamasını ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook hesabından yaparak, geçmişte yurt dışına evlatlık verilenlere yönelik bulguları değerlendirdi. Başkan, çocuk yaşta evlatlık verilenlerin yaşadığı kaygı, acı ve kafa karışıklığı nedeniyle mağdurlardan ve ailelerinden özür diledi.

Komisyon raporları ve kararlar

Lee, Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun bulguları ile son mahkeme kararlarının, uluslararası evlat edinme programında bazı insan hakları ihlallerinin varlığını doğruladığını belirtti. Başkan, dönemin hükümetinin bu konularda üzerine düşeni yapmadığını ifade etti.

İyileştirme çağrısı

Devlet Başkanı, evlatlık verilenlerin haklarını koruyacak sistemlerin oluşturulması ve bu kişilerin biyolojik ailelerini bulma çabalarına destek sağlanması çağrısında bulundu. Lee, bu adımların mağdurların haklarının tanınması ve telafi sürecinin bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Tarihçe ve kapsam

Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, martta, 1960 ila 1990 arasında Batı ülkelerine evlatlık verilen yüzlerce kişinin işlemlerinde usulsüzlük ve suistimal yapıldığını ve dönemin hükümetlerinin sorumlu olduğunu açıklamıştı. Dünyadaki en büyük evlatlık diasporasının, çoğunluğu kız yaklaşık 200 bin Güney Koreli çocuğun Batı'ya evlatlık verilmesiyle oluştuğu düşünülüyor.

Evlatlık verme işlemlerinin en yoğun olduğu 1970 ila 1980'li yıllarda, Güney Kore askeri yönetimlerinin nüfus ve ekonomi politikaları çerçevesinde yurt dışına evlatlık vermeyi kolaylaştıran yasalar onayladığı belirtiliyor. Bu dönemde, velayeti üstlenecek akrabaları olmasına rağmen kimsesiz olarak kaydedilip yurt dışına gönderilen kişiler, Kore'deki biyolojik ailelerine ulaşmakta güçlük çekiyor.