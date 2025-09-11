Lee Jae Myung: Kuzey Kore ABD'yi Birincil Tehdit Olarak Görüyor

Lee Jae Myung, Kuzey Kore'nin birincil tehdidi Güney değil ABD olduğunu, çözüm için ABD ile koordinasyon ve Kuzey-ABD diyalogunun gerekli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 19:24
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, göreve gelişinin 100. gününde düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore ile ilişkileri değerlendirdi.

Kuzey'in bakış açısı ve diplomatik gereklilikler

Lee, The Korea Times'a göre, Kuzey Kore'nin kendileriyle ilişkileri iyileştirmek istedikleri ülke olduğunu söylerken, "Kuzey Kore'nin bakış açısına göre, rejimi için birincil tehdit Güney Kore değil, ABD'dir." dedi. Lee, bu nedenle Kuzey'in Güney ile ilişkilerinden çok ABD ile ilişkisini daha önemli gördüğünü ifade etti.

Devlet Başkanı Lee, Güney Kore'nin tek başına Kuzey ile ilişkileri çözemeyeceğini, bunun karmaşık bir uluslararası mesele olduğunu belirtti ve bu yüzden ABD ile koordinasyonun ve Kuzey Kore-ABD diyaloğunun önemine işaret etti.

Barış, istikrar ve son gelişmeler

Lee, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın yalnızca güvenlik değil aynı zamanda ekonomik bir mesele olduğunu vurguladı. Korelerin tarihsel açıdan kısa sayılabilecek bir sürede bölündüğünü, birçok ülkenin birleşmeyi ancak yüzlerce yıl sonra başarabildiğini belirterek, nihai birleşmeden önce barışın inşa edilmesinin önemine dikkati çekti.

Ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un askeri geçit töreni kapsamında Pekin'de bulunan Güney Kore Parlamento Başkanı Woo Won-shik ile bir araya geldiği hatırlatıldı.

Seul yönetimi, Lee'nin göreve gelmesinin ardından gerilimi azaltma adımları atarak hoparlörlerle yapılan propaganda faaliyetlerini durdurdu; kısa süre sonra Kuzey Kore de benzer bir yanıt verdi. Ancak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, sınır boyunca yerleştirilen hoparlörlerin kaldırıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

