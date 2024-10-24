Letonya Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Arabuluculuk Çabalarını Övdü

Letonya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Övdü

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarını "çok yetenekli bir güç" olarak tanımlayarak, bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Braze, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi ve esir takası konusundaki katkılarının altını çizdi.

Uzun Süreli İlişkiler

Baiba Braze, Türkiye ile Letonya'nın "sorunsuz ve mükemmel" bir ilişkiye sahip olduğunu belirterek, "Aramızda 100 yıldan daha uzun bir ilişki var. Letonya 106, Türkiye ise 101 yaşında. Bu ilişkiler Cumhuriyet döneminden bu yana sürüyor. Türkiye'de olmak harika." şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya Destek

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında ise, "Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşıdır ve Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğünü ihlal eden bir saldırganlıktır" diyen Braze, hem Türkiye'nin hem de Letonya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için destek verdiğini vurguladı. Braze, "Ukrayna, BM tüzüğünün 51. maddesi uyarınca kendini savunuyor. Bu nedenle Ukrayna'yı desteklemeye devam etmemiz büyük önem taşıyor" şeklinde belirtti.

Türkiye'nin Rolü ve İkili İlişkilerin Gelişimi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini desteklediklerini dile getiren Braze, ticaret ilişkisinin gelişimine de dikkat çekti. "Türkiye Ticaret Bakanı, ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Bu olumlu bir gelişme" dedi.

İsrail-Filistin Sorunu ve Barış Çabaları

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Braze, "İsrail'in kendini savunma hakkı var. Ancak bu hakkın uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak da şart" şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD, Fransa, Katar, Mısır ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış çabalarını desteklediklerinin altını çizdi.

Sonuç

Braze, iki devletli çözümün önemine vurgu yaparak, hem İsrail'in hem de bir Filistin devletinin yan yana barış içinde var olmasını sağlamak için çabalara destek verdiklerini belirtti.

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze (solda), AA muhabirine, Türkiye-Letonya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze (solda), AA muhabirine, Türkiye-Letonya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.