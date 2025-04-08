Leylekler Baharı Karşılamak Üzere Hatay'a Dönüyor

Baharın Müjdecisi Leylekler Hatay’a Dönmeye Başladı

Hatay'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, baharın habercisi olan leylekler yavaş yavaş dönmeye başladı. Her yıl sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, ilkbaharın gelmesiyle birlikte kentteki yuvalarına geri dönüş yapıyor.

Görüntüler Kayıtlara Geçti

"Baharın müjdecisi" olarak tanımlanan bu sevimli kuşlar, merkez Antakya ilçesinin Dikmece Mahallesi semalarında dolaşırken muhteşem manzaralar oluşturdu. Leyleklerin yuvalarına dönme yolculuğu, yerel kameralar tarafından kaydedildi ve bu anlar izleyenlerle paylaşıldı.