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Leylekler Baharı Müjdelemek İçin Ardahan'a Geldi

Baharın simgesi leylekler, karla kaplı Ardahan'ın Göle ilçesine gelmeye başlayarak yerel halkı sevindiriyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:49
Leylekler Baharı Müjdelemek İçin Ardahan'a Geldi

Ardahan'da Leylek Sevinci

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, kısmen karla kaplı olan Ardahan'ın Göle ilçesine gelmeye başladı. Ülkemizde kış mevsiminin en çetin geçtiği yerlerden birisi olan bu ilçede, havaların ısınmasıyla birlikte doğanın yeniden canlandığı gözlemleniyor.

Yuva Yapmaya Başladılar

Kış boyunca göçte olan leylekler, artık elektrik direklerine ve çatılara yuvalarını yapmaya başladı. Bu durum, yöre halkı için sevinç kaynağı oldu. Leyleklerin gelişi, kışın sona erdiğinin ve baharın yaklaştığının habercisi olarak değerlendiriliyor.

Yaz Boyu Göle İkliminde Konaklayacaklar

Yaz boyunca bölgedeki tarım alanlarında beslenip konaklayacak olan leylekler, havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere doğru göç edecekler. Böylece, yerel ekosistemin dengesi de bir nebze sağlanmış olacak.

Baharın müjdecisi leylekler, halen bir kısmı karla kaplı olan Ardahan'ın Göle ilçesine gelmeye...

Baharın müjdecisi leylekler, halen bir kısmı karla kaplı olan Ardahan'ın Göle ilçesine gelmeye başladı.

Baharın müjdecisi leylekler, halen bir kısmı karla kaplı olan Ardahan'ın Göle ilçesine gelmeye...

Baharın müjdecisi leylekler, halen bir kısmı karla kaplı olan Ardahan'ın Göle ilçesine gelmeye başladı.

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