LGS ve YKS Bursluluk Sınavlarında Öğrenci ve Veli Heyecanı

Ocak ayı itibariyle başlayan sınavlarda veliler okul bahçesi ve kantinde çocuklarının heyecanına ortak oluyor

İkinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte LGS ve YKS sınavına girecek öğrenciler, özel eğitim kurumlarının bursluluk sınavlarında kendilerini test ediyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki özel okul, kolej ve eğitim kampüsleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için bursluluk sınavlarına ocak ayı itibariyle başladı.

Yeni yılın ilk hafta sonu itibarıyla, öğrenciler sadece kendi okullarında değil; farklı okullarda da sınava girmenin heyecanını yaşadı. Bu süreçte veliler, okul bahçesi ve kantinte çocuklarının heyecanına ortak oluyor.

Kimi aileler bu sınavlara girmenin fayda sağlamayacağını ve zaman kaybı olacağını düşünürken, eğitimciler tam tersini vurguluyor. Öğretmenler, öğrencinin başka bir ilçede, başka bir sınıfta, başka öğretmen ve öğrencilerle sınava girmesinin ileride LGS veya üniversite sınavı için değerli bir tecrübe kazandıracağını belirtiyor. Bu deneyimin, öğrenciyi sınav kazanma amacıyla değil; gelecekte gireceği LGS ve YKS için hazırlama açısından önemli olduğu aktarıldı.

Oğlunu sınava getirdiğini belirten bir veli, "Bu sınavlar bizim çocuklarımızın yaşları küçük olsa da ileride gireceği LGS ve YKS sınavı için bir tecrübe oluyor. Bunların adım adım ilerlediğini görüyoruz. Ayrıca bu tecrübenin yanı sıra, okul ile de bir tecrübe edinmiş oluyoruz" dedi.

Altınşehir Okulları Ortaokul Müdürü Derya Erbaş ve Lise Müdürü Tengiz Kuş ise, "Öğrenciler ve veliler aynı heyecanı yaşıyor. Belki ilk defa böyle bir sınava giriyorlar. Bunlar LGS’nin ve YKS’nin provası sayılabilir. Bizim tavsiyemiz, öğrencilerin bu deneyimi yaşamalarının çok önemlidir. Çünkü farklı çocuklar, farklı sınıflarda yaşıtlarıyla bir araya geliyorlar" ifadelerini kullandı.

