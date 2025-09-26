Li Çiang'dan BM 80. Genel Kurulu'nda Eşitlik ve Adalet Çağrısı

Li Çiang'dan BM 80. Genel Kurulu'nda Eşitlik ve Adalet Vurgusu

Çin Başbakanı Li Çiang, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yılı vesilesiyle New York'taki BM 80. Genel Kurulu oturumunda uluslararası alanda eşitlik ve adaletin en temel değerler olduğunu vurguladı.

Kurucu idealler zorlu bir sınamayla karşı karşıya

Li, örgütün 80. yılındaki oturumda, kurucu ideallerin barışı ve güvenliği koruma yükümlülüğünün bugün ciddi bir sınamayla karşılaştığını belirtti. Konuşmasında, küresel sistemde yeniden beliren tek taraflılık ve soğuk savaş mantığına dikkat çekti: "Tek taraflılık ve soğuk savaş mantığı bir kez daha gün yüzüne çıkıyor, son 80 yılda kurulan uluslararası kurallar ve düzen ciddi sınamayla karşı karşıya, bir zamanlar etkili olan uluslararası sistem sürekli alt üst ediliyor."

Hegemonya ve zorbalığa karşı uyarı

Tarihin güç odaklarının doğrularını dayattığı dönemlerde bölünme ve gerileme riskinin arttığını hatırlatan Li, "Orman kanunu dönemi geri döner ve zayıf olan güçlüye yem edilirse insan toplumu daha fazla kan ve zalimlikle baş başa kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Li, dünya siyasetindeki çalkantılara dikkat çekerek katılımcılara seslendi: "Vahim eylemlerin yol açtığı insani felaketler karşısında, eşitlik ve adaleti utanmazca çiğneyen zalimliklere göz yumarak nasıl elimiz kolumuz bağlı oturabiliriz? Ahlaki değerleri hiçe sayan hegemonyacılık ve zorbalıkla karşılaştığımızda nasıl sessiz kalıp güç korkusuyla boyun eğeriz?"

Gerçek çok taraflılık çağrısı

Li Çiang, ülkelerin özellikle büyük güçlerin çıkarlarını savunurken adaleti gözetmesi gerektiğini belirtti. Ona göre, boyutuna ve gücüne bakılmadan tüm ülkelere eşit muamele edildiğinde ve gerçek çok taraflılık hayat bulduğunda, tüm tarafların hak ve çıkarları korunabilir.

Başbakan Li'nin konuşması, uluslararası toplumdan hem uyarı hem de ortak sorumluluk çağrısı olarak değerlendirildi.