Liberya'da 457 Hükümet Yetkilisi Yolsuzlukla Mücadele Üzerine Görevden Uzaklaştırıldı

Liberya'da Yolsuzlukla Mücadele Adımları

Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, ülkesindeki yolsuzlukla mücadele çabaları kapsamında mal varlıklarını beyan etmeyen 457 üst düzey hükümet yetkilisini görevden uzaklaştırdı. Bu karar, Boakai'nin talimatıyla gerçekleştirildi.

Görevden Uzaklaştırılan Yetkililer ve Maaş Durumu

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görevden uzaklaştırılan bu yetkililerin, aralarında bakanların da bulunduğu belirtilirken, gerekli mal varlığı beyanlarını sunana kadar maaş alamayacakları ifade edildi.

Şeffaflık ve Kamu Güveni Vurgusu

Boakai, kamuoyuna yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin mal varlıklarını şeffaf bir şekilde bildirmemesinin, yolsuzlukla mücadele ve hesap verebilirlik çabalarına zarar verdiğinin altını çizdi. "Kamu görevlilerine hatırlatmak isterim ki mal varlığı beyanı sadece yasal bir yükümlülük değil, aynı zamanda şeffaflığı artırmak ve devlet kurumlarına olan kamu güvenini yeniden tesis etmek için temel bir adımdır" diye konuştu.

Yasal Gereklilikler İçin Başvurular

Görevden uzaklaştırılan bazı yetkililerin, yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'na başvuruda bulunduğu kaydedildi. Bu durum, yolsuzlukla mücadelenin süregeldiğini gösteriyor.

Cumhurbaşkanı'nın Mali Kesintisi

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Boakai, Temmuz 2024'te, "mali bütünlük ve ulusal mali güvenlik" taahhüdünü yerine getirmek amacıyla maaşında gönüllü olarak yüzde 40'lık bir kesinti yaptığını duyurmuştu.