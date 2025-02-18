Libya, 2026 Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Libya, 2026'da düzenlenecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 00:56
Libya, 2026 Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Libya Başkanlık Konseyi, 2026 yılında gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin Libya'da düzenleneceğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği'nin, 2026 yılı için planlanan bu önemli zirveye Libya'nın ev sahipliği yapma kararı aldığı ifade edildi. Duyuru, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde Addis Ababa'da gerçekleşen 38. Afrika Birliği Zirvesi'nde yapıldı.

Açıklamada, "2026 yılında yapılması planlanan Afrika-Türkiye Zirvesi'ne Libya'nın ev sahipliği yapması kararı alındı," denildi. Bu kararın, Libya heyetinin, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi liderliğinde yürüttüğü diplomatik çabaların bir sonucu olduğu vurgulandı.

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin geçmişi değerlendirildiğinde, ilki 2008'de İstanbul'da, ikincisi 2014'te Ekvator Ginesi'nde ve üçüncüsü ise 2021'de yine İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. 2026 yılındaki zirve, bu önemli etkinliğin dördüncü buluşması olma özelliğini taşıyor.

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