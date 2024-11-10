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Libya 444 Tugayı: Kaçakçılarla Çatışmada 3 Asker Hayatını Kaybetti

Libya'nın 444 Tugayı, kaçakçılarla yaşanan çatışmada 3 mensubunun öldüğünü açıkladı. Yolsuzlukla mücadele sürecek.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 00:08
Libya 444 Tugayı: Kaçakçılarla Çatışmada 3 Asker Hayatını Kaybetti

444 Tugayı'nın Kaçakçılarla Çatışması

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı 444 Tugayı, çöl bölgesinde kaçakçı silahlı gruplarla girdikleri çatışmada 3 mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çatışmanın Detayları

Tugay'dan yapılan açıklamaya göre, birlikler Libya’nın güneybatısında kaçakçı gruplarla yoğun bir çatışmaya girmiştir. Bu çatışmada maalesef 3 asker hayatını kaybetmiş olup, Tugay yetkilileri yolsuzluk ve kaçakçılıkla kesin bir mücadele içinde olduklarının altını çizdi.

Petrol Sahaları Hakkındaki Yalanlamalar

Ayrıca, 444 Tugayı'nın petrol sahalarını ele geçirmeye çalıştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Tugay, petrol sahalarına yönelik hiçbir tehdit veya saldırı girişiminde bulunmadığını, bu sahaların herhangi bir sebeple hedef alınmayacağına dair güvence verdiklerini bildirdi.

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