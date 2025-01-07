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Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye Büyükelçisi ve Askeri Ataşesini Kabul Etti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ve yeni askeri ataşesini kabul etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:36
Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye Büyükelçisi ve Askeri Ataşesini Kabul Etti

Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye'nin Temsilcilerini Ağırladı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ve yeni göreve başlayan Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesini kabul etti. Görüşme, Hakomitna adlı platformdan yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

İşbirliği Konuları Ele Alındı

Görüşmede, Libya ve Türkiye arasında, başta ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesi konuları gündeme geldi. Başbakan Dibeybe, iki ülkenin ortak hedeflerine hizmet eden işbirliği ufkunun genişletilmesine devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ataşelere Teşekkür ve Tebrik

Dibeybe'nin toplantıda, görev süresi tamamlanan Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesine teşekkür ettiği ve yeni ataşeyi tebrik ettiği belirtildi.

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