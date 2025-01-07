Libya'da Başbakan Dibeybe'ye 'İsrail' Protestosu: Göstericiler Sokağa Döküldü

Libya'da Başbakan Dibeybe'ye 'İsrail' Protestosu

Eski Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Ağustos 2023'te eski İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile gerçekleştirdiği görüşmenin Ulusal Birlik Hükümetinin bilgisi dâhilinde olduğunu açıklaması, Libya'da büyük bir protesto dalgasına yol açtı. Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Trablus'taki ikameti önünde gösteri düzenlendi.

Göstericiler Sokağa Döküldü

Menguş'un röportajının yayınlanmasının ardından, başkent Trablus'taki sahil yolunu kapatan kalabalık bir gösterici grubu, Dibeybe'nin evinin yakınlarına kadar yürüdü. Göstericiler, "İsrail ile normalleşmeye hayır", "Dibeybe görevi bırak", "Halk rejimin devrilmesini istiyor" ve "İşbirlikçi ajan hükümet" sloganları attı. Emniyet güçleri, Başbakanın evinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak göstericilerin evine yaklaşmasına izin vermedi.

Menguş'un Açıklamaları

Al Jazeera'daki röportajında Menguş, Eli Cohen ile yaptığı görüşmenin resmi olmadığını ve gizli kalması hususunda bir anlaşma yapıldığını öne sürdü. Görüşmenin sızdırılmasının kendisi için bir sürpriz olduğunu belirten Menguş, "Bu görüşme normalleşmek anlamına gelmez," ifadelerini de kullandı.

Tepkiler ve Sonuçları

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 27 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı gerçekleştiğini duyurdu. Ancak bu gelişme, Libya genelinde büyük bir tepkiye neden oldu. Başbakan Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail ile görüşmesi dolayısıyla görevden alarak, hakkında soruşturma başlattı.

Libya ve İsrail İlişkileri

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve bu ülke ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Libya pasaportlarında, "İşgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu yer almakta. Ayrıca, Libya'da 1957 yılı 62 sayılı 'İsrail'i Boykot Kanunu' ile İsrail ile ilişki kurmak yasaklanmış ve bu yasağa uymayanlar 3 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabiliyor.