Libya'da Belediyeler Seçimlerine Yüzde 77,2 Katılım!

Libya'da İlk Grup Belediye Meclisi Seçimlerinin Sonuçları Açıklandı

Libya'da yapılan ilk grup belediye meclisi seçimlerinin sonuçları, kayıtlı seçmenlerin yüzde 77,2'sinin seçimlere katıldığını gösterdi. Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu, bu önemli veriyi kamuoyu ile paylaştı.

Seçim Komisyonu Açıklama Yaptı

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı açıklamada, 58 kentin yer aldığı ilk grup seçimlerine katılımın, Libya tarihinde gerçekleştirilen en yüksek belediye meclisi seçim katılımı olduğunu ifade etti.

İhlaller ve İptal Edilen Seçimler

Seçimlerde bazı ihlallerin tespit edildiği Şuveyrif kentinin seçimlerinin iptal edildiğini ve bu bölgede yeni seçimlerin yapılacağını duyurdu. Ayrıca, Zintan ve Nesme kentlerinde aday listeleri arasında eşit oy çıktığını, mevcut yasalar çerçevesinde kura ile kazananın belirleneceğini açıkladı.

Seçim Takvimi ve Kentlere Göre Üye Sayısı

Libyalılar, 16 Kasım tarihinde sandık başına giderek ilk grup (58 kent) seçimlerini gerçekleştirdi. İkinci grup seçimlerin, başkent Trablus ve diğer büyük kentleri kapsayarak 2025 yılında yapılması bekleniyor. Nüfusa göre belirlenen üye sayısı ise, 25 bin ve altında olan kentlerde 7, 25-75 bin arasında olan kentlerde 9, 75 bin ve üzerindeki kentlerde ise 11 olarak belirlenmiştir.

Libya Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu, ilk grup belediye meclisi seçimleri için 186 bin 55 kişinin kayıt yaptırdığını da duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.