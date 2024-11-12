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Libya'da Yeni Başkan: Muhammed Tekale'nin Seçim Zaferi

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin başkanlık seçimini Muhammed Tekale kazandı; ancak seçim sonuçlarına itirazlar sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 20:43
Libya'da Yeni Başkan: Muhammed Tekale'nin Seçim Zaferi

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin Başkanlık Seçimi Tamamlandı

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin yenilenen başkanlık seçimini, 72 üyesi bulunan Konsey'de 55 oy alarak Muhammed Tekale kazandı. Canlı yayınlanan oturumda Tekale ile yarışan İdris Ebu Fayid 5 oy, Naime el-Hami ise 8 oy aldı. Oturumda 2 oy ise boş çıktı.

Tartışmalı Seçim Süreci

Konseyin 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen tartışmalı seçiminde Tekale ile son tura kalan Halid el-Mişri, bu oturuma katılmadı. Emine Mahcup, medya ile paylaştığı açıklamada Konseyin toplamda 141 üyesinin olduğunu ve bunlardan 72’sinin katıldığını belirtti. Mahcup, bu durumda Tekale’nin kazandığı oturumda salt çoğunluğun sağlandığını savundu.

Diğer yandan, Adil Kermus ise Konseyin 144 üyesi bulunduğunu ve seçim evraklarına göre yalnızca 70 üyenin katıldığını kaydetti. Kermus, oturumda salt çoğunluğun sağlanmadığını vurgulayarak Tekale’nin seçildiği oturumun geçersiz olduğunu öne sürdü.

Tekale ve Mişri Arasındaki Rekabet

Kısa süre önceki seçimde, mevcut başkan Muhammed Tekale ile Halid el-Mişri arasındaki rekabet oldukça tartışmalıydı. 6 Ağustos'taki seçimde, Mişri 69, Tekale ise 68 oy almıştı. Tekale’nin itirazı sonucunda, Güney Trablus İstinaf Mahkemesi, 6 Ağustos’taki başkanlık seçiminin geçersiz olduğuna karar verdi. Bu durum, mevcut liderliği etkileyen yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Tekale, mahkemenin kararına saygı gösterirken, bunun yanında Mahkeme kararına itiraz eden Mişri ise Başkanlık görevine devam edeceğini duyurdu. Gözler, yargının nihai kararında ve önümüzdeki başkanlık seçimlerinde olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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