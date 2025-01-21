Libya'dan Gazze İçin Acil Uluslararası Eylem Çağrısı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Tahir el-Baur, Gazze'deki ateşkes sonrası insani koşulların iyileştirilmesi için uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulundu.

Baur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen üst düzey katılımlı oturumda yaptığı konuşmada, Katar ve Mısır'ın Gazze'de ateşkes sağlama çabalarının yanı sıra ABD'nin arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Ateşkesin uygulanması ve sürdürülebilirliği konusunda tüm paydaşların kararlı olması gerektiğini vurgulayan Baur, "Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani koşullara dikkat çekerek, bu durumun acil uluslararası eylemde bulunulmadığı takdirde devam edeceğine" işaret etti.

Baur, uluslararası toplumun insani yardım sağlamak için hızlı ve koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerine son verme girişiminin "tehlikeli ve kışkırtıcı bir gelişme" olduğunu belirterek bu duruma karşı olduklarını aktardı.

Son olarak, Baur, uluslararası toplumun UNRWA'nın yetkisini korumakla yükümlü olduğunu ve mültecilere temel hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli mali kaynakların sağlanması gerektiğini vurguladı.