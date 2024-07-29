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Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden Temsilciler Meclisi'ne Eleştiri

Libya'nın Devlet Yüksek Konseyi, Temsilciler Meclisi'ni seçim sürecinde tek taraflı karar almakla suçladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 02:30
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 02:30
Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden Temsilciler Meclisi'ne Eleştiri

Libya'da Siyasi Gerilim Devam Ediyor

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Temsilciler Meclisini, seçim sürecini yürütecek yeni hükümetin kurulması için aday başvuru sürecinin başladığını duyurmasının ardından tek taraflı karar almakla suçladı.

Devlet Yüksek Konseyi Açıklama Yayımladı

Yapılan yazılı açıklamada, Konseyin, Arap Birliği himayesinde Kahire’de gerçekleştirilen ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale’nin katıldığı üçlü toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildirideki siyasi çözüme bağlı kalındığı vurgulandı.

Tek Taraflı Adımlar Eleştirildi

Açıklamada, Kahire toplantısında yeni hükümet kurulmasına yönelik mekanizma üzerinde bir anlaşmaya varılamadığı ifade edildi. Devlet Yüksek Konseyi, Temsilciler Meclisi'ni Libya Siyasi Anlaşması'na (2015) aykırı olarak tek taraflı adımları sürdürmekle eleştirdi ve "TM'yi yeni bir başarısızlıkla sonuçlanacak ve bölünmüşlüğü derinleştirecek tek taraflı adım atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Seçim Süreci Belirsizliğini Koruyor

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, geçtiğimiz gün, seçim sürecini yönetecek yeni birlik hükümetinin başbakan adaylarının başvuru sürecinin başladığını duyurmuştu. Ancak Libya'da ulusal ve uluslararası kuruluşların yaptığı çağrılara rağmen, parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar yüzünden uzun süredir gerçekleştirilemiyor.

Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ile doğudaki Tobruk’ta bulunan Temsilciler Meclisi arasında, başkanlık adaylık koşulları ve seçim yasaları konusunda önemli bir çekişme mevcut. Devlet Yüksek Konseyi, asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların seçimlerde aday olamayacağını belirtirken, Temsilciler Meclisi bu durumu engel olarak görmüyor.

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