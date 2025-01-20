Libya Ekonomi Bakanı: Türkiye Ticari Olarak Birinci Ortağımız

Libya'dan Türkiye'ye Vurgu

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Türkiye'nin ülkesinin ticari olarak birinci ortağı olduğunu belirtti. Huveyc, Türkiye'yi altyapı, petrol sanayi, enerji, sağlık ve ekonomik kalkınma alanlarında stratejik ortak olarak gördüklerini ifade etti.

Ekonomik Çeşitlilik Hedefi

Huveyc, yaptığı açıklamada, Libya ekonomisini mümkün olan en kısa sürede çeşitlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı. "Enerji olmadan ekonominin olmayacağını" belirten Huveyc, Türkiye'nin tecrübesinin kısa vadede en iyi deneyimlerden biri olduğunu kaydetti.

Serbest Ticaret Anlaşması Çabaları

Libya ve Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması üzerinde çalışıldığını söyleyen Huveyc, "Daha önce Türkiye'nin Ticaret Bakanı ile bir araya geldik. Şimdi, iki ülke arasındaki mutabakatları yenilemeye hazırlanıyoruz" dedi.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

Huveyc, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi kapsamında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına ulaşmak için çaba sarf ettiklerini de belirtirken, bu konuda kapsamlı bir projenin imzalanmasına az kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin Enerji Sektöründeki Rolü

Libya'nın stratejik bir konumda olduğunu ve enerji sektörünün milli ekonominin omurgası olduğunu ifade eden Huveyc, Türkiye'nin sadece keşif faaliyetlerine değil, rafinery, petrokimya ve petrol hizmetleri alanlarına da katılmasını beklediklerini kaydetti. Huveyc, Türkiye'deki tüm şirketleri memnuniyetle karşılayacaklarını ve Ekonomi Bakanlığı olarak yasalar çerçevesinde gereken kolaylıkları sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Türkiye'nin şu anda ülkesinin ticari olarak birinci ortağı olduğunu ve Türkiye'yi altyapı, petrol sanayi, enerji, sağlık ve ekonomik kalkınma alanlarında stratejik ortak olarak gördüklerini söyledi. Huveyc, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin ekonomisini mümkün olan en kısa sürede çeşitlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.