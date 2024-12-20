Libya İletişim Bakanı Lafi: Türkiye ile Güçlü İşbirliği Vurgusu

Libya İletişim Bakanı Lafi, Türkiye ile İşbirliğini Vurguladı

Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, Trablus Medya Günleri Forumu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye ile ülkesi arasında var olan güçlü işbirliğinin altını çizdi.

Bakan Lafi, forumda Türkiye'nin Libya için stratejik bir ortak olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek derinleştiğine dikkat çekti. Ayrıca, Libya Dışişleri Bakanlığı Dış Basın Ofisi Müdürü Bedir Şinibe de Anadolu Ajansı'nın (AA) Libya'daki önemli yabancı kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.

Bu açıklamalar, Libya'nın uluslararası ilişkilerdeki açık kapısını ve Türkiye ile olan yakın işbirliğini gözler önüne seriyor.