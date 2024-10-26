Libya, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

Libya'dan Sert Kınama

Libya, İsrail'in İran a düzenlediği saldırıları "barbarlık" olarak nitelendirerek bu durumu en güçlü ifadelerle kınadığını duyurdu. Libya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, bu saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, İsrail'in İran a yönelik eylemlerinin, bölgedeki ülkeler ile halkların güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği ifade edildi. Libya, uluslararası topluma bölgedeki askeri tırmanışın azaltılması için gereken adımları atması yönünde çağrıda bulundu.

Libya, tırmanışın kabul edilemez olduğunu belirterek, tüm tarafların anlaşmazlıklarda barışçıl çözümler bulması gerektiğini vurguladı.