Libya Trablus Havaalanı İnşaat Anlaşmasını İptal Etti

Libya, Trablus Havaalanı Projesinde Yeni Bir Dönüm Noktası

Libya Ulaştırma Bakanlığı, Trablus Uluslararası Havaalanı'nda inşaatını üstlenen İtalyan şirketle olan anlaşmasının iptal edildiğini duyurdu. Bu karar, şirketin belirlediği yükümlülükleri yerine getirmemesi sonucunda alındı.

Gecikmeler Olabilir

Libya Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Vessam el-İdrisi, basına yaptığı açıklamada, Trablus Havaalanı'nın açılmasının 2-3 ay gecikebileceğini belirtti. İdrisi, kısa süre içerisinde uluslararası standartlara uygun yeni bir firma ile anlaşma yapılacağını kaydetti.

Havaalanının Tarihçesi

Başkent Trablus’un 27 kilometre güneyinde yer alan Trablus Uluslararası Havaalanı, 1934 yılında İtalyanlar tarafından yapılmıştı. Ancak, 2011 Mart'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından getirilen uçuş yasağı sonucu havaalanı kapatıldı. Aynı yıl içerisinde Muammer Kaddafi'ye karşı olan devrimci Zintan Tugayı'nın havalimanını ele geçirmesiyle Ekim 2011'de uçuşlar yeniden başlamıştı.

Ağustos 2014'te ise Fecr Libya milis grubunun gerçekleştirdiği saldırı sonrasında hava trafiği Mitiga Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi ve Trablus Uluslararası Havaalanı bir daha kullanılmadı.

Gelecek Planları

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 17 Eylül tarihinde Mitiga Havalimanı'nın yeni yolcu salonunun açılışında, Trablus Havaalanı'nın hedeflenen yeni açılış tarihinin 2025 yılı başları olduğunu ifade etmişti.

Yeniden inşa projesini üstlenen İtalyan AENEAS şirketinin anlaşmanın iptal edilmesi, Libya'nın hava taşımacılığı projelerinde yeni bir yol haritası çizeceğe benziyor.